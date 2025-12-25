"Надо было в Россию". Беглый банкир из РФ выдавал себя за украинского беженца во Франции

В середине декабря во Франции был задержан российский банкир Владимир Антонов, совладелец ныне ликвидированного банка банка Snoras, который работал в нескольких странах Балтии. Банк, который в 2000-е годы был одним из крупнейших в балтийском регионе, в 2011 году был признан банкротом и ликвидирован — после того, как в нем была обнаружена недостача на сумму примерно 1 млрд евро. Историю Антонова рассказывает Настоящее Время.

Уголовное дело

В ноябре 2024 года Вильнюсский окружной суд заочно приговорил бывших владельцев Snoras Антонова и Раймондаса Баранаускаса к 10,5 годам лишения свободы по восьми статьям, в том числе за растрату средств банка. Обоим банкирам решением суда было предписано выплатить 375,18 млн евро компенсации ущерба вкладчикам банка.

Антонов после открытия на него уголовного дела о растрате бежал сначала в Великобританию, а затем в Россию: там он тоже получил срок в два с половиной года — за то, что присвоил из банка "Советский" 150 миллионов рублей (два миллиона евро). По данным российских СМИ, на родине Антонов активно сотрудничал со следствием и давал показания по резонансным в России делам. А потом, в 2023-м году, банкир исчез прямо из своего особняка на Рублевке под Москвой. Его отец написал в полицию заявление о похищении и возможно, убийстве мужчины, а затем просил Вильнюсский окружной суд признать сына умершим.

Франция

Однако через два года, в декабре 2025 года Антонов нашелся живым во Франции. Как выяснилось, там он жил по поддельным документам: выдавал себя за гражданина Украины и даже, как беженец, просил убежище от войны.

"9 декабря его задержали во Франции и в настоящее время начаты процедуры выдачи на основании европейского ордера на арест", — рассказала генпрокурор Литвы Нида Грюнскене. В Генпрокуратуре Латвии Настоящему времени сказали, что они информированы о задержании банкира, и будут решать, как действовать дальше.

Банковский крах

История краха банка Snoras была одной из самых громких афер в банковском секторе стран Балтии. В Латвии, где действовал дочерний банк Snoras, Latvijas Krajbanka (в переводе на русский — "Латвийский Сбербанк"), суд в 2021 году также приговорил Антонова к 6 годам лишения свободы и конфискации имущества. Осенью 2011 года в банк выстроились очереди вкладчиков, которые пытались забрать свои деньги. Они говорили, что "очень верили "Крайбанка", но оказалось, что никому нельзя верить!" Аналогичные потери понесли и вкладчики банка в Литве.

Мелким латвийским вкладчикам, у которых в банке было до 100 тысяч евро, деньги в итоге вернули из государственного гарантийного фонда. Но крупные вкладчики понесли потери, которые вернуть не смогли. Одним из самых известных вкладчиков Krājbanka был композитор Раймонд Паулс: он потерял почти миллион евро личных сбережений.

Свои финансы в этом банке держали мэрии многих латвийских городов, в том числе, Риги, многие государственные и муниципальные учреждения: школы, больницы.

Связи с политиками

Латвийский инвестиционный банкир Гиртс Рунгайнис подчеркивает, что в странах Балтии Антонов нашел возможность взаимодействовать с ведущими политиками:

"Антонов зашел в Евросоюз и получил разрешение именно в Литве. После этого я говорил лично с руководством надзора, спрашивал, почему вы ему разрешили? Они говорили, что было политическое давление", — подчеркивает Рунгайнис.

"Было понятно, что это не тот человек, который должен быть близко к финансам. Репутационные риски там были и есть, и очень серьезные. И это было известно и понятно, — замечает банкир. — Но Антонов нашел возможность взаимодействовать с ведущими политиками, и с Лембергсом (Айварс Лембергс, бывший мэр Вентспилса, находится под санкциями Министерства финансов США), и с Шлесерсом (Айнарс Шлесерс, бывший министр сообщения, бывший вице-мэр Риги, ныне депутат Сейма)".

В Литве владельцев банка Snoras, кроме растраты полумиллиарда евро, обвинили также в криминальном банкротстве, легализации преступных доходов, ведении двойной бухгалтерии, подделке документов. Владимир Антонов был признан главным организатором преступлений. В Латвии, по версии обвинения, растрата составила 140 миллионов евро: там суд первой инстанции также приговорил Антонова к шести годам тюрьмы с конфискацией имущества.

Но все приговоры были вынесены Антонову заочно. Сначала он бежал в Великобританию, но, когда британский суд принял решение выдать его Литве, – сбежал в Россию. Сам Антонов говорил, что его побег в Великобританию был "ошибкой": "Надо было ехать назад в Россию, домой".

Гиртс Рунгайнис считает, что, несмотря на приговор Антонову, вкладчики в Литве, Латвии и других стран по-прежнему не застрахованы ли от повторения подобных криминальных банковских историй в будущем. Он призывает диверсифицировать риски и внимательно следить за происходящим в банковской сфере:

"Вокруг денег всегда крутятся мошенники и авантюристы. В мире практически нет банков, которые живут очень долго. Названия меняются, в лучшем случае, сливаются и люди деньги не теряют. Но в принципе, свои деньги надо бдить, – подчеркивает он. – Лучше размещать деньги в разных активах, разных банках. И уповать не на других, а на самого себя".