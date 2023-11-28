Франциск отменил поездку в Дубай на саммит ООН по климату

Папа Франциск отменил своё участие в конференции ООН по климату в Дубае. Врачи посоветовали ему отказаться от поездки, несмотря на улучшение самочувствия после перенесенных гриппа и воспаления лёгких. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на Ватикан.

Глава Римско-католической церкви планировал вылететь из Рима в пятницу, чтобы утром в субботу обратиться к участникам конференции.

В минувшее воскресенье Франциск объявил, что перенёс воспаление лёгких, но, несмотря на это, намеревался посетить Дубай. Если бы это произошло, то понтифик стал бы первым главой Ватикана, обратившимся к конференции ООН по климату, отмечает AP. Внимание к изменениям климата остаётся одним из приоритетов Франциска. Президенты и патриархи в равной степени приветствовали его моральное лидерство в бережном отношении к климату Земли.

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