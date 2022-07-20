Франция без олигархов. Список замороженной российской недвижимости

Как утверждает французское Министерство экономики, в ответ на агрессию против Украины Франция заморозила ряд активов, принадлежащих российским бизнесменам и политикам, на общую сумму в 850 млн евро. Радио Свобода изучило список замороженных авуаров – о большинстве из них уже писали СМИ, по остальным мы запросили кадастровые документы, установив собственников.

Скромный Путин

Биарриц. Столица французской Страны Басков. Опрятные виллы ар-нуво, холодный океан и сёрферы всех возрастов в гидрокостюмах. Борис Березовский рассказывал в интервью Маше Гессен, что именно сюда он приезжал в 1999 году уговаривать Владимира Путина стать преемником больного Бориса Ельцина. По словам Березовского, встречались они с Путиным "в очень скромном, так скажем, кондоминиуме. Это был такой дом многоквартирный, дом–гостиница многоквартирная. Кухня небольшая, спальня, по-моему, несколько спален. Скромно очень". Проверить это невозможно. Сегодня в Биаррице три вилы связывают с именем Путина, заморожена только одна из них – вилла "Альта мира" (9, avenue Général Mac Croskey).

В марте на "Альта миру" проникли активисты Вячеслав Кривоносенко, Сергей Савельев и Пьер Хаффнер. Благодаря им мы не только познакомились с интерьерами (весьма скромными), но и с документами, из которых следует, что в 2007 году этот дом 1896 года постройки купил Геннадий Тимченко – за 3 150 000 евро. Три этажа, 400 кв. м., сад – 26 соток. В 2015 году Тимченко передал его Кириллу Шамалову, сыну давнего друга Владимира Путина Николая Шамалова, совладельца банка "Россия". Согласно расследованию агентства Reuters, в 2013 году Кирилл женился на дочери Владимира Путина Екатерине Тихоновой. В 2014-м он вошёл в совет директоров крупнейшей российской нефтегазохимической компании "Сибур Холдинг", его состояние выросло с 80 млн до 1,4 млрд долларов. Агентству Bloomberg удалось узнать, что в 2018-м Тихонова и Шамалов развелись. Дом остался за ним.

Вилла "Сюзанна" 1928-1930 гг. постройки в соседнем с Биаррицем городке Англет располагается прямо на берегу океана, за дюной (14, avenue du Vallon). Кадастровая стоимость дома – 5,3 млн евро, площадь – 450 кв.м., вокруг виллы раскинулся парк в 0,5 Га.

Согласно расследованию OCCRP, в 2013 году эту виллу стиля ар-деко купил непримечательный российский предприниматель Артур Очеретный. В том же году Владимир Путин объявил о том, что разводится с женой Людмилой, а уже в 2015 году журнал "Собеседник" выяснил, что Людмила Путина стала Людмилой Очеретной. Если Шамаловы регулярно отдыхали в Биаррице, то на "Сюзанне" никак не могут закончить ремонт. Новые хозяева надстроили зимний сад на крыше, разобрали широкую лестницу от главных ворот и возвели ещё одну хозяйственную постройку – первоначальный вид здания был утрачен.

По словам соседки Очеретных, с которой корреспондент РС поговорил в конце марта 2022 года, в феврале на виллу завезли цветы для клумб, но увезли, как только началась война, ничего не посадив. Ни Артур, ни Людмила Очеретные в санкционные списки не внесены.

Ещё одна вилла, которую связывают с Владимиром Путиным, располагается в центре Биарицца (9, rue de la Frégate). Французское СМИ Europe 1 со ссылкой на источники во французских спецслужбах опубликовало расследование, согласно которому этот дом Владимир Путин купил в 1996 году, оформив на одну из своих дочерей (в 1996 г. обе дочери были несовершеннолетними). Как удалось выяснить РС, эта информация не соответствует действительности. В октябре 1999 года газета Sud Ouest ("Юго-запад") напечатала заметку об установке на вилле памятной таблички с именем Игоря Стравинского – композитор снимал этот дом в 1921-1924 гг. Табличку решила установить Николь Родригес-Эли, последняя владелица дома из семьи, сдававшей виллу Стравинскому. РС удалось связаться с мадам Родригес-Эли, которая живёт сейчас в Париже – она подтвердила, что продала дом в 1999 году французскому предпринимателю, который отремонтировал его и перепродал пожилой французской паре (РС получила кадастровую историю виллы, имена покупателей есть в распоряжении редакции, никакой связи с Россией нам установить не удалось). Сейчас домом владеют россияне – Игорь и Вероника Шеркуновы. Игорь Шеркунов – член совета директоров компании "Лукойл", в санкционных списках он не значится.

Олигархи и депутаты

Помимо Биарицца российские олигархи и коррупционеры облюбовали Лазурный берег, горнолыжные курорты Мерибель и Куршевель и, конечно, Париж. По словам источников РС, которые работают в Ницце и Каннах в сфере недвижимости, сотни вилл на "Лазурке" и не только принадлежат россиянам, которые не смогли бы доказать законное происхождение своих денег. С началом войны у них появилась проблема с оплатой коммунальных платежей и налогов. По французскому законодательству коммунальные платежи должен оплачивать собственник или арендатор дома. Если дом отдаётся в управление агентству, то коммуналку платит агентство, но собственник лично должен перечислить ему деньги. Как рассказали источники РС, французские банки мало-помалу закрывают счета клиентов из России, иногда это затрагивает даже тех, кто живёт во Франции. Поскольку из России переводы невозможны, россияне приноровились открывать счета в Дубаи и Казахстане, однако, по словам того же источника, у многих копится задолженность как перед поставщиками коммунальных услуг, так и перед агентствами. "Пока что все боятся распространять данные клиентов, но если будут копиться долги, всех сольют журналистам", – говорит собеседник РС. Кому же принадлежат замороженные французским правительством виллы?

Одна из самых дорогих вилл, арестованных во Франции, принадлежит Аркадию Ротенбергу, близкому другу Владимира Путина, компании которого заработали миллиарды долларов на строительных подрядах, в частности, именно Ротенберг строил Крымский мост. Вилла "Шошана" (вместе с 0,9 Га земли) находится на мысе Сан-Жан-Кап-Ферра, одной из самых дорогих локаций Лазурного берега (2, boulevard Dominique Durandy).

Ротенберг купил "Шошану" за 35 млн евро в 2011 году, продавцы – Бывший генеральный директор компании "Лукойл" Юрий Цховребов и его жена. В 2013 году Ротенберг разводится с женой Натальей, в 2016 году Высокий суд Лондона передаёт виллу Наталье Ротенберг, однако, судя по всему, это решение суда так и не было исполнено – в июне 2011-го Наталья опубликовала пост в Инстаграмме, пожаловавшись на то, что некие "наёмники" выставили её из дома. Как отмечает издание "Важные истории" со ссылкой на знакомых семьи Ротенбергов, Наталья начала сдавать дом в аренду, что позволило её бывшему супругу прислать службу безопасности SCI Villa Shoshana, формально владеющей домом.

Недалеко от "Шошаны" в живописном городке Eze по адресу 5581, chemin des Oeillets находится ещё одно владение Ротенберга – 2,5 Га земли, на которой располагается несколько строений, бассейнов, а также большой котлован. Эта недвижимость также была заморожена.

Сосед Ротенберга по мысу Сан-Жан-кап-Ферра и его давний бизнес партнёр – бывший владелец Новороссийского морского порта Александр Пономаренко, больше известный тем, что в 2010 году объявил себя владельцем "дворца Путина" под Геленджиком. Тогда бизнесмен Сергей Колесников, бывший партнёр друга Путина Николая Шамалова написал письмо президенту Медведеву, рассказав, помимо прочего, как построил дворец для Владимира Путина стоимостью 1 млрд долларов. Пономаренко в интервью газете "Коммерсант" заявил, что дворец принадлежит ему – он не назвал его стоимости, но согласился с оценкой журналиста в 350 млн долларов. Расследование Алексея Навального показало, что стоимость дворца в Геленджике гораздо больше, а Пономаренко купил его не за 350 млн, а за 350 тыс. долларов, что доказывает, что сделка была фиктивной. На Лазурном берегу у Пономаренко участок в 1.6 Га прямо у воды – также с дворцом и многочисленными постройками (8, chemin de St. Hospice). Сам Пономаренко рассказал "Важным историям", что купил эту недвижимость в 2008 году за 91 млн евро. Проверить его слова невозможно.

Елена и Ксения Тимченко, жена и дочь близкого друга Путина Геннадия Тимченко, владеют 1,4 Га земли в местечке Le Lavandou между Сан-Тропе и Тулоном (дома 28, 47,690, 785, 866, 882 по авеню du Cap Nègre). На участках семейства Тимченко располагается два жилых дома, гостиница Le Club de Cavalière, также принадлежащая семье, ресторан при гостинице Cap Nègre, а также другие нежилые помещения и парковка за этим отелем.

Елене Тимченко также принадлежат отели LE GRAND COEUR и GRAND COEUR II на горнолыжном курорте Мерибель. Они тоже заморожены французским фиском.

Вилла с 0,2 Га земли в Каннах по адресу 5, avenue Cézanne была куплена бывшим председателем правления и акционером компании СИБУР Дмитрием Коновым и его супругой моделью Катариной Конкс (Смышляевой). Сам Конов 1 июля подал иск в суд ЕС с требованием признать санкции против него незаконными. Похожие иски подали Геннадий Тимченко, Роман Абрамович, Пётр Авен, Алишер Усманов и Михаил Фридман.

В своих сенаторских декларациях Мошкович упомянуть французскую виллу забыл

4 Га земли с роскошной виллой в Ницце прямо на берегу Средиземного моря (56, boulevard Princesse Grace de Monaco) принадлежат председателю совета директоров группы компаний "Русагро" и бывшему сенатору от Белгородской области (2006-2014) Вадиму Мошковичу. Согласно данным газеты Var-matin, Мошкович приобрёл этот дом в 1998 году за 21 млн франков (4,3 млн евро), впрочем, сегодня такая недвижимость может стоить до 6 млн. В конце 1990-х Мошкович слыл "сахарным королём" – деньги зарабатывал на импорте сахара, причём для обхода пошлин ввозил сахар в виде сиропа – растворив его в воде. В своих сенаторских декларациях за 2013 и 2014 гг Мошкович упомянуть французскую виллу забыл.

Имение владельца производителя удобрений "Еврохим" и Сибирской угольно-энергетической компании Андрея Мельниченко "Альтаир" в Антибе (1345, chemin de la Garoupe) раскинулось на 6,6 Га. Эта вилла известна прессе ещё с начала 2000-х – в 2005-м Мельниченко справил там свадьбу с сербской моделью Александрой Николич. На вечеринке выступали Кристина Агилера, Уитни Хьюстон, Хулио и Энрике Иглесиасы, говорят, что среди гостей был и Владимир Путин. Специально для свадьбы на вилле построили копию православной часовни из Московской области. Сегодня эти авуары оцениваются в 80 млн евро. Несмотря на то, что Мельниченко, как и другие внесённые в санкционные списки олигархи, тут же ушёл со всех постов, его дворец никто размораживать не собирается.

Российский банкир Александр Пумнянский (СКБ-Банк, Группа Синара) оказался владельцем двух замороженных авуаров во французской Савойе. По одному адресу (581, route de Vers le Nant в местечке Demi Quartier) располагаются два шале, в которых могут останавливаться туристы горнолыжники: шале "Мука" и "Майя". По второму (Lieu-dit Novéry) – полуразрушенный дом с хозяйственными постройками. Согласно документам, Пумпянский купил этот дом в июне 2021 года и, видимо, не ничего не успел с ним сделать.

Чуть не каждая статья об авуарах российских олигархов во Франции начинается с описания Château de la Croë в Антибе, принадлежащего Роману Абрамовичу. Площадь дворца – 3 тыс. кв.м., территории вокруг – 7 Га. Во дворце 12 спален и знаменитая ванна в форме лебедя, оставшаяся со времени постройки здания в 1927 году. Самые знаменитые владельцы дворца до Абрамовича – герцог и герцогиня Виндзорские (отрёкшийся от трона король Англии Эдуард VIII и его морганатическая супруга Уоллис Симпсон), купившие дом в 1938 году. Впрочем, кроме ванны от августейшей четы осталось не много – в начале 1970-х дом почти полностью выгорел и тридцать лет стоял в запустении.

Абрамовичу также принадлежит владение Gouverneur рядом с одноимённым пляжем на карибском французском острове Сен Бартелеми, к которому примыкает огромный пустынный участок прибрежных холмов в 28,6 Га, также замороженный. Форбс оценивает стоимость всех замороженных авуаров Романа Абрамовича во Франции в 340 млн долларов.

Владелец Магнитогорского металлургического комбината Виктор Рашников потерял контроль за тремя квартирами в Париже по адресу 24, avenue Gabriel, а также над виллой Нелькот (Nellcôte) в городке Вильфранш сюр Мер (8-12 Avenue Louise Bordes), что находится на подъезде к знаменитому Сан-Жан-Кап-Ферра.

Вилла знаменита тем, что во время гитлеровской оккупации в ней размещалось бюро Гестапо, а в 1971 году дом арендовал гитарист группы Rolling Stones Кит Ричардс. Ориентировачная стоимость замороженной недвижимости Рашникова – 200 млн евро. Любопытно, что в Париже в одном доме с Рашниковым квартиру купила бывшая жена Романа Абрамовича Ирина Маландина, её стоимость, согласно информации проекта Russian Asset Tracker Центра по исследованию коррупции и организованной преступности, составляет 17,5 млн долларов.

У Алексея Кузьмичёва, одного из основателей и акционеров "Альфа-групп" заморозили три квартиры в Париже по адресу 2 и 4 улица Сольферино, 9 и 11 набережная Анатоля Франса – в 10 минутах пешком от Лувра.

Ему же принадлежит вилла La Petite Ourse (Медвежонок) в Сан-Тропе стоимостью 57 млн евро (Lieu-dit chemin du Capon) – так же называются две яхты Кузьмичёва («Медвежонок» и «Медвежонок-2»), замороженные французским правительством.

В Сан-Жан-Кап-Ферра на участке в 0,5 Га на скалистом утёсе над Средиземным морем заморозили виллу с бассейном у Рустама Аксёненко, сына бывшего вице-премьера РФ и министра путей сообщения Николая Аксёненко (26, chemin du Roy). Рустам работал в железнодорожном бизнесе, а потом устроился к другу Путина Геннадию Тимченко. Сообщается, что с 1995 года Рустам живёт в Женеве, в 2017 году ему отказали в швейцарском гражданстве, однако после четырёх с половиной лет судебных разбирательств Федеральный административный суд Швейцарии обязал Государственный секретариат по вопросам миграции выдать Аксёненко паспорт. Решение было принято ещё в январе, не известно, как на нём отразится война. Впрочем, ещё в 2007 году гражданство Аксёненко выдала Эстония – «за особые заслуги» перед страной.

В самом центре Парижа, в двух шагах от музея Орсе, по адресу 33, rue de l’Université располагается дом российского олигарха Олега Дерипаски. Ещё в 2018 году, когда Дерипаска впервые попал под санкции, он перевёл свою французскую недвижимость на мать Валентину Петровну и её племянника Павла Езубова. Брат Валентины Дерипаски и отец Павла Алексей Езубов – депутат Госдумы от Краснодарского края V, VI, VII и VIII созывов. Как сообщает "Коммерсант", в 2018-м Павел Езубов получил и доли Дерипаски в некоторых активах, в том числе в "Ингосстрахе", "Роспечати", компаниях "БЭЛ Девелопмент" и "ГОСТ Отель Менеджмент".

Другое замороженное имение Дерипаски, которым формально владеют его родственники, располагается в Сан-Тропе – вилла Héraclès на chemin du Cap Capon. Это 8,3 Га земли на побережье с виллой, гостевым домом и домом для персонала, двумя бассейнами, теннисным кортом, спа-центром и вертолётной площадкой. Компания Bear Project Management, которая в 2007-2008 гг проводила ремонт комплекса, оценила свои работы в 18 млн евро.

Шесть замороженных шале у горнолыжной трассы в Куршевеле принадлежат российскому бизнесмену Георгию Берёзкину и его жене Елене. Берёзкин помимо прочего известен тем, что в 2017 году выкупил у Михаила Прохорова медиахолдинг РБК, писали даже о его планах объединить РБК с другим активом Берёзкина – газетой "Комсомольская правда".

Замороженный дворец (копия одного из строений в Версальском парке) по адресу 1, avenue de la Mer в Сан-Жан-Кап-Ферра принадлежит председателю совета директоров "Русской платины" и президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву. Помимо виллы на одном гектаре земли расположились олимпийский бассейн и теннисный корт.

Владелец "Альфа-банка" Михаил Фридман, как и его коллега Дерипаска, предпочитает оформлять зарубежную недвижимость на родственников. Его дочерям Лоре и Кате принадлежит квартира в богатом предместье Парижа Нёйи-сюр-Сен (118, boulevard Maurice Barrès), а также 520-метровая вилла Copab в Сен-Тропе, которую, согласно расследованию проекта «Схемы», семья сдавала туристам, зарабатывая до 440 тыс. евро в месяц.

Бывшей жене Фридмана Ольге Айзиман принадлежит вилла в местечке La Turbie, рядом с Монако – она тоже заморожена.

Есть среди владельцев замороженной во Франции недвижимости и действующий депутат Госдумы – заместитель председателя парламента Александр Бабаков. Ему принадлежит квартира в центре Парижа по адресу 11, rue Jean Nicot (по соседству с Олегом Дерипаской), а также замок в Saint Léger en Yvelines в 37 км от Версаля. Алексей Навальный писал об этом замке ещё в 2013 году, сам Бабаков тогда заявил, что эта информация не соответствует действительности. Ни в одной из своих деклараций Бабаков об этих объектах не упоминает.