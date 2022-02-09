Франция, ФРГ и Польша призвали РФ к деэскалации у границ Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Польши Анджей Дуда встретились вчера в Берлине, чтобы обсудить ситуацию вокруг Украины. По итогам переговоров они выступили с совместным заявлением, в котором призвали Россию снизить напряженность у украинских границ и начать содержательный диалог по безопасности в Европе.

При этом они подчеркнули, что "любая новая военная агрессия России против Украины повлечет за собой тяжелые последствия и будет иметь высокую цену".

Президент Франции призвал использовать все средства для поддержания диалога с Россией "в разных форматах". Макрон назвал такой диалог "единственным путем к достижению мира в Украине".

"Нас всех объединяет одна цель - сохранить мир в Европе посредством дипломатии , ясных сигналов и готовности действовать сообща", - сказал канцлер Германии. Олаф Шольц отметил, что Берлин, Париж и Варшава вместе хотят добиться "деэскалации чрезвычайно напряженной ситуации". "Нам нужны переговоры и решение", - сказал он.

Лидеры трёх государств заявили, что будут и далее тесно консультироваться с партнерами по ЕС и союзниками по НАТО, чтобы гарантировать мир и безопасность в евро-атлантическом пространстве. При этом они выразили мнение, что НАТО должен постоянно пересматривать стратегию обороны и сдерживания и, если необходимо, корректировать ее.

7 февраля Макрон встречался в Москве с президентом России, в ходе которых, как писала Financial Times, Путин заверил французского лидера, что Россия выведет войска из Беларуси после совместных учений, а также не будет предпринимать никаких "новых военных инициатив".

Вчера Макрон посетил Киев, где провёл переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. По словам Макрона, Зеленский подтвердил ему, что Украина готова выполнять Минские соглашения об урегулировании конфликта в Донбассе.