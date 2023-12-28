Франция, Германия, Британия и США осудили ядерные работы в Иране

Франция, Германия, Великобритания и США осудили Тегеран за наращивание производства обогащённого урана. Сведения о наращивании в Иране ускоренными темпами работ по обогащению урана содержатся в опубликованном на днях отчёте МАГАТЭ.

Западные державы призывают Иран немедленно остановить работы по обогащению урана и замедлить развитие иранской ядерной программы. Представитель "четвёрки" мировых держав выступил от их лица в четверг.

"Мы настаиваем на поиске дипломатического решения и подтверждаем нашу решимость не допустить разработку Ираном ядерного оружия", говорится в заявлении.

Отчёт Международного агентства по атомной энергии, который имеется в распоряжении агентства Reuters, оценивает нынешнее наращивание в Иране производства обогащённого урана, как отказ от прежних обязательств Тегерана. В середине 2023 года участники международных переговоров по ядерной программе Ирана достигли согласия с иранской стороной о том, что иранские власти сохранят объем работ на уровне лета 2023 года.