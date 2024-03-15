Франция, Германия и Польша совместно поставят Киеву снаряды

Участники группы "Веймарского треугольника" — Франции, Германии и Польши — достигли договорённости об увеличении поставок оружия Украине. Как сообщает "Евроньюс", Европейская комиссия выделила ещё 500 миллионов евро на производство снарядов.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в пятницу принимал президента президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска в Берлине в рамках так называемой группы "Веймарского треугольника". По его словам, они договорились о четырех приоритетах, включая закупку большего количества оружия на мировом рынке.

"Будет расширено производство военной техники, в том числе за счет сотрудничества с партнерами в Украине. Мы создаём новую коалицию возможностей для дальнобойной ракетной артиллерии в рамках формата "Рамштайн". Мы также будем наращивать нашу поддержку в рамках ЕС", заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Эммануэль Макрон, президент Франции подчеркнул решимость трёх стран не позволить России победить. "То, что мы втроем объединились в этот день, с одинаковой четкостью определили ситуацию в Украине и твердо решили никогда не позволить России победить и до конца поддерживать украинский народ, — это наша сила", сказал французский лидер.

В пятницу Еврокомиссия выделила 500 миллионов евро на наращивание производства артиллерийских снарядов. Ранее Европейский союз обещал Украине поставить ей один миллион артиллерийских снарядов, но не смог выполнить взятых на себя обязательств, отмечается в публикации "Евроньюс".

В преддверии трехстороннего саммита польский премьер заявил, что тройке необходимо «мобилизовать всю Европу», чтобы предоставить Киеву столь необходимую помощь. Как отмечает Русская служба "Голоса Америки", Украина недавно столкнулась с неудачами на поле боя, у ВСУ возникла критическая нехватка боеприпасов, а помощь Запада иссякла.

Президент Джо Байден во вторник признал, что последний транш помощи со стороны Соединенных Штатов в размере 300 миллионов долларов был "недостаточны".

Пакет помощи США в размере 60 миллиардов долларов по-прежнему рассматривается в Конгрессе, где возникли разногласия по поводу объема и формы такой помощи. На это обращает внимание "Голос Америки".