Франция и ФРГ намерены посредничать между Россией и Украиной

Министры иностранных дел Германия и Франция объявили о новой попытке посредничества между Россией и Украиной. Анналена Бербок и Жан-Ив Ле Дриан в ближайшее время посетят линию разграничения в Донбассе.

В пятницу, 14 января, по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС в Бресте, на западе Франции. После недавней кибератаки на Украину НАТО, ЕС и власти Германии пообещали оказать помощь Киеву, сообщила "Немецкая волна".

Анналена Бербок должна 17 января встретиться в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским и главой украинского МИДа Дмитрием Кулебой. Затем она отправится в Москву для встречи с главой МИД России Сергеем Лавровым.

На встрече в Бресте Бербок сказала своим коллегам на министерских постах, что намерена использовать все доступные каналы коммуникации с Россией, и подчеркнула, что это потребует выносливости, терпения и, как она выразилась, "крепких нервов".