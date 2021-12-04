Франция и Катар вывезли из Кабула более 250 афганцев

Франция и Катар провели совместную гуманитарную операцию в Афганистане. - вывезли из Афганистана более 300 человек. Как сообщает агентство France-Presse со ссылкой на французское министерство иностранных дел, из Кабула вылетел пассажирский самолёт с 258 афганскими гражданами, которым грозит особая опасность из-за прихода к власти талибов. В самолете находились ещё около 60 подданных Нидерландов.



Согласно официальным данным, спецборт вывез журналистов и людей, сотрудничавших c французской армией. Лайнер совершил посадку в Дохе, а позже эвакуированных переправят во Францию. На борту находились 11 французских граждан.



"Я благодарю Катар за роль, которую он играет в вывозе людей из Афганистана, начиная с начала кризиса», — сказал президент Франции Эммануэль Макрон.



Макрон добавил, что власти ЕС рассматривают открытие общего диппредставительства в Кабуле. Посольства стран Евросоюза прекратили там работу после прихода к власти движения «Талибан», признанного Россией и Европой террористическим.



Всего с 10 сентября, согласно данным французского МИД, Катар организовал для Парижа 10 вывозных рейсов из Афганистана. На них покинуть страну удалось 110 французам и 396 афганцам. В ближайшее время эвакуация продолжится, уточнили в Елисейском дворце.