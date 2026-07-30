Франция, Испания и Греция борются с лесными пожарами

Франция, Испания и Греция борются с крупными лесными пожарами, которые начались на фоне рекордной жары в Европе и засухи.

В Испании один пожар удалось взять под контроль, пишет Reuters. Премьер-министр страны Педро Санчес понизил уровень чрезвычайной ситуации в пострадавшем районе между Мадридом, Кастилией и Леоном. Однако он предупредил, что опасность еще не миновала, так как опасения вызывают еще как минимум 10 других пожаров.

Во Франции два человека были арестованы по подозрению в поджоге. По данным властей, на юго-западе страны площадь выгоревшей территории составляет 42 тысячи гектаров. 220 тысяч человек были эвакуированы – примерно 144 тысячи человек уже получили разрешение вернуться. По последним данным, в результате лесных пожаров во Франции выгорело больше территорий, чем за любой другой год с 2006 года.

В Греции погибли трое пожарных, из некоторых районов острова Крит эвакуированы местные жители и туристы.

Как пишет The Guardian, в Италии и Португалии зафиксировано почти рекордное количество пожаров, а площадь выгоревших территорий значительно превышает средний показатель.

По данным Европейской системы информации о лесных пожарах, всего с начала года сгорело 435 тысяч гектаров, что примерно в три раза превышает средний исторический показатель за последние годы.

Этим летом в Европе наблюдается необычно большое количество лесных пожаров – на фоне рекордной жары и засухи. Ученые утверждают, что изменение климата приводит к более частым и экстремальным погодным явлениям.

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