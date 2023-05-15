Франция передаст Украине десятки бронемашин и лёгкие танки

Президенты Франции и Украины Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский поздно вечером в воскресенье провели встречу в Париже, после которой выступили с совместным заявлением.

Французский и украинский лидеры призвали к дальнейшему давлению на Россию, в том числе с помощью новых санкций, с целью заставить её прекратить вооруженную агрессию против Украины. Франция пообещала, что будет продолжать оказывать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украине до тех пор, пока это будет необходимо.

По результатам встречи Макрон заявил, что Франция в ближайшие недели оснастит несколько украинских батальонов десятками бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC (их также называют колесными танками).

"Военная поддержка, оказываемая Францией с начала войны для того, чтобы Украина могла защитить себя, продолжается и готовятся новые поставки, чтобы постоянно учитывать самые срочные и неотложные потребности Украины в укреплении ее обороноспособности", — говорится в заявлении двух президентов.

О визите президента Украины во Францию из соображений безопасности было объявлено за несколько часов до его прибытия в Париж. До этого Зеленский побывал в Риме, где встретился с руководителями Италии и папой римским Франциском, а также в Германии.

На пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем Зеленский поблагодарил Германию за помощь и выразил надежду, что Украина при поддержке союзников сможет уже в этом году "сделать поражение России необратимым". Шольц официально объявил о новом пакете военной помощи Киеву на сумму в 2,7 миллиардов евро и пообещал поддерживать Украину "до тех пор, пока это необходимо".

Вместе с тем Зеленский выразил пожелание, чтобы Германия совместно с другими партнерами поддержала Украину в вопросе поставок современных военных самолетов. Шольц сдержанно среагировал на просьбу, подчеркнув, что Германия уже осуществила много поставок современного оружия в Украину - особенно в том, что касается противоракетной обороны.

Ранее Шольц исключил отправку Украине истребителей, сославшись на необходимость не допустить дальнейшей эскалации конфликта.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский приедет в Лондон и встретится с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Ранее на вопрос о том, достаточно ли сейчас у Украины оружия, чтобы начать наступление, Зеленский пошутил, что ему нужны "ещё несколько визитов".