Франция поставила Украине дроны с дальностью полёта до 500 км

Французская компания EOS Technologie поставила Украине небольшое количество ударных дронов Rodeur 330, которые имеют дальность полета до 500 км и могут оставаться в воздухе пять часов.

Об этом сообщает агентство France Presse, которое цитирует France 24.

Глава компании Жан-Марк Зулиани заявил, что для западных производителей предоставление Украине беспилотников является возможностью испытать их в полевых условиях. По его словам, украинцы в ходе войны "приобрели уникальный в мире опыт".

Как заявляет компания-производитель, Rodeur 330 собирается двумя операторами менее чем за 10 минут и может находиться в воздухе до пяти часов. Его скорость до 120 км/ч, он способен подниматься на высоту до 5 тысяч метров, отмечает украинское издание NV.

По словам Зулиани, дроны можно применять как в качестве ударных, так и в ходе разведывательных операций. Как он выразился, Европа могла бы использовать их "в качестве щита", а Украина — "в качестве меча".

Власти Украины ранее заявляли, что в стране уже разработаны и производятся дроны с гораздо большей дальностью полёта, чем 500 километров. Они использовались в том числе для ударов вглубь российской территории. В то же время, среди полученного от западных союзников оружия беспилотники Rodeur 330 - одни из самых дальнобойных. В частности, дальность ракет ATACMS и Storm Shadow, полученных Украиной ранее, меньше, чем 500 километров.