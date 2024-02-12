Франция раскрыла сеть пророссийской пропаганды в интернете

Три страны Евросоюза - Франция, Германия и Польша, - в понедельник заявили об активизации пророссийской пропаганды в интернете. Как сообщает агентство Reuters, они считают, что Россия пытается таким образом повлиять на ход выборов в Европарламент, которые состоятся в июне, и убедить избирателей голосовать за консервативные и пророссийские силы. Заявление было сделано на встрече министров иностранных дел трёх стран в Париже 12 февраля.

Французские дипломаты представили доклад государственной службы интернет-надзора VIGINUM, опубликованный сегодня. В докладе утверждается, что наблюдатели раскрыли сеть из как минимум 193 сайтов, которые массово ретранслируют публикации российских информационных агентств и блогеров. По утверждению VIGINUM, задача сети, которой служба дала рабочее название Portal Combat - "позитивно освещать вторжение России в Украину и очернять киевские власти с целью повлиять на общественное мнение, в частности во Франции".

В качестве примера французские участники встречи привели статью, распространяющуюся на такого рода веб-сайтах, с заголовком "Хватит! Франция призывает к радикальным мерам против [президента Украины Владимира] Зеленского". На деле там цитируется всего лишь пост в соцсети Х одного из ультраправых французских оппозиционных политиков.

Французские участники встречи также упомянули, что пропаганда, источником которой эксперты считают Россию, пытается дискредитировать политику Франции в странах Западной Африки и склонить общественное мнение в пользу интересов Москвы.

Министры иностранных дел Германии и Польши также выразили озабоченность ростом пророссийской интернет-активности. "Атакой на всю нашу демократию" назвала ситуацию глава МИД ФРГ Анналена Бербок.

Кремль неоднократно отвергал обвинения в ведении информационной войны в странах Евросоюза.