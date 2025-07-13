Франция увеличит оборонный бюджет из-за российской угрозы

Президент Франции Эммануэль Макрон, выступая перед французскими военными в преддверии Дня взятия Бастилии, заявил о грядущем значительном увеличении оборонного бюджета страны.

По его словам, Европа сталкивается с самой серьёзной угрозой с конца Второй мировой войны, и свобода на континенте "никогда ещё не зависела так сильно от решений, принимаемых сейчас"."Мы живем в переломный момент. Империалистическая политика, аннексия территорий, принцип "прав тот, у кого сила" — всё это вернулось в повестку дня", — заявил Макрон в воскресенье, имея в виду действия России. Он подчеркнул, что Франция должна остаться "свободной и хозяйкой своей судьбы".

Согласно планам президента, в 2026 году оборонный бюджет вырастет на 3,5 млрд евро, а в 2027 году — ещё на 3 млрд. К 2030 году расходы на оборону должны достичь 67 миллиардов евро в год —это в два раза больше, чем в 2017 году.

С момента прихода Макрона к власти оборонный бюджет Франции уже значительно вырос — с 32,2 миллиарда евро в 2017 году до 50,5 миллиарда в настоящее время.

Начальник штаба обороны Франции генерал Тьерри Бюркар назвал Россию "долговременной угрозой" для Европы и отметил, что Франция уже считается "главным противником" Москвы на европейском континенте. Также он указал на рост киберугроз, кампаний дезинформации и возможные террористические атаки.

Ожидается, что значительное увеличение военных расходов осложнит усилия Франции по сокращению бюджетного дефицита. Уже сейчас обслуживание государственного долга обходится в 62 миллиарда евро в год. Тем не менее премьер-министр Франсуа Байру заявил, что оборонный бюджет — это "священная статья", которая не подлежит сокращению.

Макрон подчеркнул, что дополнительное финансирование не будет осуществляться за счёт увеличения государственного долга. Вместо этого власти намерены перераспределить ресурсы внутри бюджета. Министр обороны Себастьян Лекорню заявил, что Франция не должна отставать от других стран в области "прорывных технологий" — таких как искусственный интеллект, квантовые разработки и средства радиоэлектронной борьбы. Среди приоритетов также названы системы ПВО, производство боеприпасов и развитие космического потенциала.

В условиях растущей геополитической нестабильности Елисейский дворец также рассматривает возможность запуска программы "гражданской мобилизации" молодёжи. Речь идёт о создании форматов добровольной мобилизации, в которых молодым людям будет предложено "служить на благо нации".