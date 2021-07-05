Франция возражает против закона РФ о маркировке алкогольной продукции

Французские производители шампанского, возмущенные новым российским законом о маркировке алкогольной продукции, призвали высшие дипломатические инстанции Франции и ЕС отреагировать на действия России. выразить своё отношение к позиции России.

"Жители Шампани обращаются к французской и европейской дипломатии с просьбой добиться изменения [нового российского] закона», – говорится в пресс-релизе "Комитета Шампани" опубликованном 5 июля. Эта организация объединяет виноделов региона и производителей шампанского, сообщает "Международное французское радио".



Согласно закону, подписанному президентом Владимиром Путиным 2 июля, иностранные дистрибьюторы шампанских брендов должны будут указывать на этикетке на обратной стороне бутылки название продукта: "игристое вино". Это требование не относится к российским производителям, они по-прежнему сохраняют за собой право называть свои игристые вина "шампанским".

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Во Франции сетуют, что, по новым правилам" российские потребители не получат чёткой и прозрачной информации о происхождении и характеристиках вин", отмечается в обращении Комитета. Его участники подчёркивают, что российский закон "ставит под сомнение более чем двадцатилетние двусторонние переговоры между Европейским Союзом и Россией о защите названий по месту происхождения товаров". Французская сторона также обращает внимание на то, что наименование Champagne "охраняется более чем в 120 странах мира.



Комитет Шампани также выражает сожаление о том, что он не был проинформирован о применении этого нового законодательства российскими властями, и заявляет, что "намерен продолжить обсуждение с российским руководством, чтобы получить эксклюзивное право на использование названия Champagne на территории России".

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