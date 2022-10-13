Франция впервые начала прямые поставки газа в Германию

Франция впервые начала напрямую поставлять природный газ в Германию, поскольку Берлин намерен диверсифицировать запасы энергии после прекращения поставок из России. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на французский газового оператора.

Глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер поблагодарил Францию и отметил, что поставки французского газа через федеральную землю Саар обеспечивают безопасность поставок в Германию.

Associated Press, отмечает, что газовые хранилища Германии заполнены на 95%. При этом чиновники говорят, что зимой гражданам, вероятно, всё равно придётся экономить газ.

Ранее Франция и Германия договорились об энергетической солидарности. Париж поможет Берлину с поставками газа, а Германия будет снабжать Францию электроэнергией в периоды пикового потребления.