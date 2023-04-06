Франция выразила интерес к сотрудничеству с Казахстаном

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 6 апреля принял принял представителя президента Франции Изабель Дюмон. Она вручила Токаеву послание французского лидера Эммануэля Макрона и сообщила о заинтересованности Франции в развитии двусторонних отношений.

Токаев отметил, что Франция первой из стран Европейского союза в 2008 году подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве. Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии, а Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана.

Изабель Дюмон выразила поддержку политическим реформам в стране. Как сообщает "Международное французское радио", спецпредставитель Франции "дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире".