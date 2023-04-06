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Франция выразила интерес к сотрудничеству с Казахстаном

Празднование Навруза в Алматы, 21 марта 2023

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в четверг, 6 апреля принял принял представителя президента Франции Изабель Дюмон. Она вручила Токаеву послание французского лидера Эммануэля Макрона и сообщила о заинтересованности Франции в развитии двусторонних отношений.

Токаев отметил, что Франция первой из стран Европейского союза в 2008 году подписала с Казахстаном договор о стратегическом партнерстве. Казахстан является ведущим торговым партнером Франции в Центральной Азии, а Франция входит в число ведущих политических и экономических партнеров Казахстана.

Изабель Дюмон выразила поддержку политическим реформам в стране. Как сообщает "Международное французское радио", спецпредставитель Франции "дала высокую оценку позиции Казахстана в нынешней сложной геополитической ситуации в мире".

  • Президент Казахстана побывал с официальным визитом во Франции 29-30 ноября 2022 года. В Париже он встретился с президентом Макроном и представителями французского бизнеса.

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