Франция вытесняет Россию со второго места в торговле оружием

Сообщения с мировых рынков о контрактах на поставки французских вооружений в Индию и Катар отражают рост производства на оборонных заводах Франции. Канал France 24 отмечает, что военные действия России в Украине негативно повлияли на мировые продажи российского оружия. В связи с этим растут ожидания, что Франция может занять место второго мирового экспортера военной продукции, оттеснив с него Россию. Первое место - у США.

С 2018 по 2022 год доля Франции в глобальной торговле вооружениями выросла до 11 процентов с 7,1 процента в предыдущий четырехлетний период. Таковы данные Стокгольмского международного исследовательского института мира SIPRI. За тот же период доля России в международной торговле оружием снизилась с 22 до 16 процентов.

Заказы на производство вооружений, сделанные в 2022 году и начале 2023 года отражают стабильную тенденцию роста в пользу Франции. Это было заметно еще до недавнего подписания контракта между Дели и Парижем о поставках в Индию французских истребителей Рафаль, говорится в публикации France 24. Франция, похоже, постепенно теснит Россию, уменьшая долю российских продаж оружия на мировом рынке, отмечается в публикации.

Исследователи SIPRI говорят, что Франция в настоящее время выполняет заказ на 210 многоцелевых истребителей, в то время, как у России в портфеле заказов только 84 боевых самолета. "Разумеется, эти цифры могут меняться, но есть уверенность, что Франция останется главным экспортёром оружия [среди европейских производителей]", заявил один из авторов доклада о мировых тенденциях в торговле оружием Питер Веземан.

Акции компании Dassault Aviation с февраля 2022 года подорожали почти в два раза. На вопрос о заинтересованности военных предприятий Франции в продолжении войны в Украине Грас назвал ситуацию деликатной и заявил. что французские зарубежные оборонные заказы - результат долговременной политики Парижа, проведение которой началось ещё до российского полномасштабного вторжения в Украину.