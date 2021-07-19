Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Французская компания "Кармат" продала своё первое искусственное сердце

Образец предыдущей разработки компании "Кармат", официально представленный в Париже 29 августа 2018 года (архив)

Искусственное сердце, созданное французской компанией "Кармат" (Carmat), было имплантировано пациенту в Италии в ожидании подходящего сердца от донора. Для этой операции компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом "Эсон" (Aeson). Об этом событии официально объявлено в понедельник, после чего акции "Кармат" на фондовом рынке стремительно подорожали.

Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе. Как сообщает Международное французское радио, продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря прошлого года. Сделанная операция, как заявляет пресс-служба "Кармат", знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.

Агентство France-Presse сообщило, что до настоящего времени ни одно сердце "Эсон" не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции - 150 тысяч евро - была оплачена региональной системой здравоохранения.

Искусственное сердце "Эсон" создано для пациентов, страдающих терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.


15 июля "Кармат" объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в Соединенных Штатах. Операция была проведена в рамках клинического исследования в больнице Университета Дьюка в Дареме (Северная Каролина). После успешного проведения операции цена акций на Парижской фондовой бирже выросла более чем в три раза. Управление США по санитарному надзору одобрило предстоящие операции по трансплантации искусственного сердца для десяти пациентов.

В декабре 2020 года "Кармат" получила маркировку Евросоюза, что дало компании право на продажу своего искусственного сердца в Европе.

В настоящее время аппарат "Эсон" продолжает испытываться в клинических условиях. В ноябре 2019 года промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семеро из них достигли шести месяцев выживания с протезом - в ожидании последующей трансплантации сердца.

В последние годы операции по пересадке искусственного сердца были произведены также в Дании, Чехии и Казахстане.

  • В конце 2013 года французская компания "Кармат" провела первую в мире операцию по вживлению полностью автономного искусственного сердца новой конструкции. Компания "Кармат" создана знаменитым кардиохирургом Аленом Карпантье.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG