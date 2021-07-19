Французская компания "Кармат" продала своё первое искусственное сердце

Искусственное сердце, созданное французской компанией "Кармат" (Carmat), было имплантировано пациенту в Италии в ожидании подходящего сердца от донора. Для этой операции компания впервые продала разработанное ею искусственное сердце под брендом "Эсон" (Aeson). Об этом событии официально объявлено в понедельник, после чего акции "Кармат" на фондовом рынке стремительно подорожали.



Операция по пересадке искусственного сердца была сделана в Неаполе. Как сообщает Международное французское радио, продажа протеза Aeson была разрешена в Европе с декабря прошлого года. Сделанная операция, как заявляет пресс-служба "Кармат", знаменует собой первую продажу искусственного сердца с 2008 года, когда появилась эта компания.



Агентство France-Presse сообщило, что до настоящего времени ни одно сердце "Эсон" не использовалось вне клинических исследований. Стоимость операции - 150 тысяч евро - была оплачена региональной системой здравоохранения.



Искусственное сердце "Эсон" создано для пациентов, страдающих терминальной бивентрикулярной сердечной недостаточностью. Оно может работать несколько месяцев в ожидании трансплантации живого органа.



15 июля "Кармат" объявила о первой имплантации человеку своего искусственного сердца в Соединенных Штатах. Операция была проведена в рамках клинического исследования в больнице Университета Дьюка в Дареме (Северная Каролина). После успешного проведения операции цена акций на Парижской фондовой бирже выросла более чем в три раза. Управление США по санитарному надзору одобрило предстоящие операции по трансплантации искусственного сердца для десяти пациентов.



В декабре 2020 года "Кармат" получила маркировку Евросоюза, что дало компании право на продажу своего искусственного сердца в Европе.



В настоящее время аппарат "Эсон" продолжает испытываться в клинических условиях. В ноябре 2019 года промежуточные результаты исследований на 11 имплантированных пациентах показали, что семеро из них достигли шести месяцев выживания с протезом - в ожидании последующей трансплантации сердца.



В последние годы операции по пересадке искусственного сердца были произведены также в Дании, Чехии и Казахстане.