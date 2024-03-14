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Французские депутаты рассмотрели законопроект об иностранном влиянии

Депутаты Национальной ассамблеи Франции во время обсуждения законопроекта (архив)
Депутаты Национальной ассамблеи Франции во время обсуждения законопроекта (архив)

Вниманию депутатов Национальной ассамблеи Франции на этой неделе предложен законопроект о мерах по противодействию иностранному вмешательству. Как отмечает парижское издание "Монд", юридический комитет нижней палаты французского парламента поддержал проект закона, заявив, что он призван бороться с угрозами, -- которые исходят от иностранных держав, в основном России, Китая и Турции -- и направлены против Франции.

Влияние на политические элиты, экономический шпионаж, кибератаки, крупномасштабные кампании дезинформации… — это реальная и непосредственная угроза, — подчеркнул депутат Саша Улье, возглавляющий Комитет по законодательству. Он сослался на кибератаку, проведённую в минувшее воскресенье против ряда государственных учреждений. Свою причастность к атаке признали несколько хакерских групп, связанных с Россией.

В публикации "Монд" отмечается, что нынешняя парламентская инициатива, довольно редкая по своей тематике, основана на выводах отчета парламентской комиссии по разведке за 2022-2023 год. Отчёт был обнародован в начале ноября 2023 года. В нём, в частности, содержалось предостережение о наивности и отрицании, которые проявляются в коридорах власти к фактам иностранного вмешательства.

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