Французские депутаты рассмотрели законопроект об иностранном влиянии

Вниманию депутатов Национальной ассамблеи Франции на этой неделе предложен законопроект о мерах по противодействию иностранному вмешательству. Как отмечает парижское издание "Монд", юридический комитет нижней палаты французского парламента поддержал проект закона, заявив, что он призван бороться с угрозами, -- которые исходят от иностранных держав, в основном России, Китая и Турции -- и направлены против Франции.

Влияние на политические элиты, экономический шпионаж, кибератаки, крупномасштабные кампании дезинформации… — это реальная и непосредственная угроза, — подчеркнул депутат Саша Улье, возглавляющий Комитет по законодательству. Он сослался на кибератаку, проведённую в минувшее воскресенье против ряда государственных учреждений. Свою причастность к атаке признали несколько хакерских групп, связанных с Россией.

В публикации "Монд" отмечается, что нынешняя парламентская инициатива, довольно редкая по своей тематике, основана на выводах отчета парламентской комиссии по разведке за 2022-2023 год. Отчёт был обнародован в начале ноября 2023 года. В нём, в частности, содержалось предостережение о наивности и отрицании, которые проявляются в коридорах власти к фактам иностранного вмешательства.

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