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Французский актёр Гаспар Ульель умер после столкновения на горнолыжном склоне

Гаспар Ульель (в центре кадра) на премьере фильма в Москве

Французский актёр Гаспар Ульель умер 19 января в госпитале в Гренобле в возрасте 37 лет. Он был доставлен туда после столкновения с другим лыжником на горнолыжном спуске в Савойе, передаёт газета Le Monde.

Широкой публике Ульель был известен как исполнитель главных ролей в фильмах Питера Уэббера "Ганнибал.Восхождение" и Бертрана Бонелло "Сен-Лоран. Стиль — это я". Он играл в кино с 12 лет, а в 19 уже впервые был номинирован на главную национальную кинопремию — “Сезар”.

Актёр дважды был лауреатом "Сезара" и дважды — национальной кинопремии "Люмьер". Он считался одной из главных звёзд французского кинематографа.

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