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Французский суд подтвердил отказ в жалобе братьев Навальных

Братья Навальные в Замоскворецком суде Москвы

Апелляционный суд французского города Ренн подтвердил решение об отказе в удовлетворении жалобы на компанию "Ив Роше", которую несколько лет назад подали адвокаты российского оппозиционера Алексея Навального и его брата Олега.

Братья Навальные обвиняли топ-менеджмент французской компании в "заведомо ложном доносе" и соучастии в фабрикации уголовного дела против них в России. По так называемому делу "Ив Роше" Алексей Навальный в конце концов оказался в России за решёткой, вернувшись в страну после лечения в Германии в январе 2021 года. Впоследствии Навального осудили и по другим делам, сейчас он находится в колонии строгого режима во Владимирской области.

Об отказе в удовлетворении апелляции сообщил французским СМИ адвокат Вильям Бурдон. Он назвал решение "совершенно непонятным" и отметил, что скорее всего и оно будет обжаловано в вышестоящих инстанциях.

Жалобу во французский суд братья Навальные подали в июне 2018 года. Они обвиняли компанию "Ив Роше" в заведомо ложном доносе, из-за которого против них в 2012 году возбудили уголовное дело в России. Навальным предъявили обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере и легализации денежных средств. Поводом для возбуждения дела была жалоба дочерней компании "Ив Роше" на компанию Олега Навального "Главное подписное агентство".

Позже "Ив Роше" отказалась выступать в качестве потерпевшей стороны, заявив, что никаого ущерба ей не было причинено. Несмотря на это, уголовное дело закрыто не было. В декабре 2014 года Алексея Навального приговорили к трём с половиной годам условно, а его брата Олега — к такому же сроку, но реальному.

В январе 2021 года, сразу после возвращения из Германии, где Навальный проходил лечение после отравления, оппозиционер был арестован и по требованию ФСИН суд заменил ему условный срок по "делу Ив Роше" на реальный. Братья Навальные и их сторонники считают дело сфабрикованным по политическим мотивам.

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