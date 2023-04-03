ФРГ поддержала принятие Румынии в Шенгенскую зону в этом году

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, посетивший Румынию, высказался в поддержку ее скорейшего присоединения к Шенгенской зоне Евросоюза. Агентство AFP отметило, что за последние почти 13 лет ни один глава правительства ФРГ не посещал Румынию с официальным визитом.

На переговорах с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом, канцлер Шольц высказался за полноценное присоединение Румынии в этом году к Шенгенской зоне ЕС. Как отмечает "Немецкая волна", германский канцлер высоко оценил общность оценок Берлина и Бухареста в отношении российской агрессии и нарушений Россией международного права в Украине".

Румыния в последние месяцы стала центром поставок вооружений в соседнюю Украину. Немецкий оружейный концерн Rheinmetall заявил, что откроет в Румынии базу для обслуживания поставляемой Украине тяжелой техники. Ремонтно-логистический хаб будет расположен вблизи с украинской границей. Он будет обслуживать немецкие танки Leopard, британские Challenger, боевые машины пехоты Marder и бронетранспортеры Fuchs из ФРГ, а также военные грузовые автомобили. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на Rheinmetall. База начнет работу в апреле.

Президент Румынии Клаус Йоханнис пригласил другие немецкие оборонные компании инвестировать в его страну. Это важно не только с точки зрения оборонной стратегии, но и для создания новых рабочих мест в Румынии, подчеркнул румынский президент.