ФСБ допросила девятилетних детей по делу о дискредитации армии

ФСБ допросила двух малолетних детей, девочку и мальчика девяти лет, по уловному делу о повторной дискредитации российской армии, которое было возбуждено против их матери - юристки из Архангельской области Лидии Прудовской.

Как сообщает издание "Холод", детей Прудовской официально вызвали на допрос в качестве свидетелей. Их допрашивали отдельно друг от друга в присутствии педагога-психолога и представителя органов опеки.

Само уголовное дело было возбуждено из-за постов Прудовской в социальной сети "ВКонтакте", в которых рассказывалось о российском вторжении в Украину. Отмечается, что один из постов - это расшифровка речи певицы Земфиры во время концерта в Лондоне. В ней она сказала, что прямо сейчас "Россия уничтожает Украину и саму себя" и назвала войну "абсолютно бессмысленной и жестокой". Эту речь в материалах дела эксперт-филолог Наталья Хохлова называет "жестокой и бессердечной", а также "лишённой разумных оснований".

Лидии Прудовской грозит до пяти лет лишения свободы. В российском законодательстве наличие детей до 14 лет рассматривается как смягчающее обстоятельство и повод для отсрочки наказания.