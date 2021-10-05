ФСБ ищет врагов. Можно ли стать госизменником, не зная гостайны

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Как в России охраняют государственную тайну и где узнать, что тайна, а что нет. Чем шпион отличается от госизменника. И что будет, если на рулон туалетной бумаги поставить гриф “секретно”.



В подкасте участвуют:

Иван Павлов, адвокат

Анна Ставицкая, адвокат

Борис Кузнецов, адвокат

Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" (признан Минюстом иностранным агентом)

