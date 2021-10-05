Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа

Человек имеет право. Подкаст
Подписаться
Человек имеет право. Подкаст

Подписаться

iTunes Google Podcast Spotify Yandex Music CastBox Подписаться

ФСБ ищет врагов. Можно ли стать госизменником, не зная гостайны

ФСБ ищет врагов. Можно ли стать госизменником, не зная гостайны
Embed
ФСБ ищет врагов. Можно ли стать госизменником, не зная гостайны

No media source currently available

0:00 0:30:12 0:00
Скачать медиафайл

Как в России охраняют государственную тайну и где узнать, что тайна, а что нет. Чем шпион отличается от госизменника. И что будет, если на рулон туалетной бумаги поставить гриф “секретно”

Как в России охраняют государственную тайну и где узнать, что тайна, а что нет. Чем шпион отличается от госизменника. И что будет, если на рулон туалетной бумаги поставить гриф “секретно”.

В подкасте участвуют:
Иван Павлов, адвокат
Анна Ставицкая, адвокат
Борис Кузнецов, адвокат
Никита Петров, историк, заместитель председателя Совета Научно-информационного и просветительского центра общества "Мемориал" (признан Минюстом иностранным агентом)

Другие материалы

Смотреть все части
АРХИВ ВИДЕО Список радиопрограмм
Наверх
XS
SM
MD
LG