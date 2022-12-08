ФСБ не выпустила трансгендера Катерину Майерс из России

Сотрудники пограничной службы задержали в московском аэропорту "Домодедово" Катерину Майерс – бывшую сотрудницу ФСБ из Читы, объявившую о трансгендерном переходе в 2021 году.
Как сообщила Майерс у себя в телеграм-канале, она хотела съездить на отдых за границу, однако сотрудники пограничной службы отказали ей в выезде, не объяснив причин. При этом в течение нескольких часов её удерживали в зоне пограничного контроля. Сотрудники ФСБ не предъявляли конкретных претензий, досматривали личные вещи и "составляли различные протоколы в нарушение процессуальных норм", говорится в сообщении. Её также подвергли оскорблениям и дискриминации по гендерному признаку.
Как сообщил канал "Осторожно новости", Майерс запретили выезд из страны до 2026 года, так как она работала в ФСБ.
- 1 марта 2022 года Майерс арестовали на 5 суток за неповиновение сотрудникам полиции , поскольку на её рюкзаке был американский флаг.
- В 2021 году Катерина Майерс совершила каминг-аут, признавшись, что является трансгендером, а в недавнем прошлом была капитаном ФСБ Александром Чумаковым. Со службы ей пришлось уволиться в прошлом декабре из-за преследования коллег и начальства. Раньше Катерина жила в Чите.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.