ФСБ не выпустила трансгендера Катерину Майерс из России

Сотрудники пограничной службы задержали в московском аэропорту "Домодедово" Катерину Майерс – бывшую сотрудницу ФСБ из Читы, объявившую о трансгендерном переходе в 2021 году.

Как сообщила Майерс у себя в телеграм-канале, она хотела съездить на отдых за границу, однако сотрудники пограничной службы отказали ей в выезде, не объяснив причин. При этом в течение нескольких часов её удерживали в зоне пограничного контроля. Сотрудники ФСБ не предъявляли конкретных претензий, досматривали личные вещи и "составляли различные протоколы в нарушение процессуальных норм", говорится в сообщении. Её также подвергли оскорблениям и дискриминации по гендерному признаку.

Как сообщил канал "Осторожно новости", Майерс запретили выезд из страны до 2026 года, так как она работала в ФСБ.