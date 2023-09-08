ФСБ обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене

Сотрудники ФСБ предъявили обвинение в государственной измене жительнице Читы, которая якобы передавала представителю Государственной пограничной службы Украины сделанные ею фотографии и видеозаписи военных эшелонов на железной дороге.
Сегодня Забайкальский краевой суд оставил её под стражей, апелляция признала продление её ареста законным, говорится в сообщении суда. Имя обвиняемой не называется. Судя по опубликованной фотографии, она участвовала в судебном заседании по видеосвязи.
21-летняя жительница Читы была задержана ещё 10 июля, на следующий день её арестовали и отправили в СИЗО. Ранее об этом деле известно не было.
Как утверждают в суде , обвиняемая познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины, и по его просьбе фотографировала и снимала на видео эшелоны с военной техникой. Кроме того, она якобы фотографировала в читинском аэропорту отправлявшихся на войну в Украину военных, а также сняла видео автоколонны с мобилизованными.
Пресс-служба суда назвала обвиняемую "ярым противником СВО" (войны России против Украины). Жительница Читы, как говорится в пресс-релизе, хотела со временем уехать в Украину, ожидая поступление денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке.
- Согласно открытым данным, в России в марте 2023 года количество уголовных дел о госизмене резко выросло – за месяц возбудили девять дел.
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- В апреле Госдума России в трех чтениях приняла поправки, которыми вводится пожизненное лишение свободы за государственную измену.
- Эксперты ООН также отметили резкий рост числа уголовных дел по обвинениям в шпионаже и госизмене в России в этом году. Если в прошлом году было возбуждено 24 дела по статье о госизмене и осуждены 16 человек, то за первые шесть месяцев 2023 года обвинения в госизмене были предъявлены по меньшей мере 43 подозреваемым.
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