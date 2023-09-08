ФСБ обвинила 21-летнюю жительницу Читы в госизмене

Сотрудники ФСБ предъявили обвинение в государственной измене жительнице Читы, которая якобы передавала представителю Государственной пограничной службы Украины сделанные ею фотографии и видеозаписи военных эшелонов на железной дороге.

Сегодня Забайкальский краевой суд оставил её под стражей, апелляция признала продление её ареста законным, говорится в сообщении суда. Имя обвиняемой не называется. Судя по опубликованной фотографии, она участвовала в судебном заседании по видеосвязи.

21-летняя жительница Читы была задержана ещё 10 июля, на следующий день её арестовали и отправили в СИЗО. Ранее об этом деле известно не было.

Как утверждают в суде , обвиняемая познакомилась по переписке с мужчиной, оказавшимся представителем Государственной пограничной службы Украины, и по его просьбе фотографировала и снимала на видео эшелоны с военной техникой. Кроме того, она якобы фотографировала в читинском аэропорту отправлявшихся на войну в Украину военных, а также сняла видео автоколонны с мобилизованными.

Пресс-служба суда назвала обвиняемую "ярым противником СВО" (войны России против Украины). Жительница Читы, как говорится в пресс-релизе, хотела со временем уехать в Украину, ожидая поступление денежных средств для переезда от своего знакомого по переписке.