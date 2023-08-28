ФСБ обвинила дипломата из США в сборе данных о мобилизации и "СВО"

Федеральная служба безопасности России предъявила обвинение бывшему сотруднику консульства США во Владивостоке Роберту Шонову, которого ранее задержали по делу о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центра общественных связей ФСБ.

Как утверждает ФСБ, в качестве "информатора посольства США в Москве" Шонов с сентября 2022 года собирал информацию "о ходе специальной военной операции" (так российские власти называют войну в Украине) и о мобилизации в регионах России, а также "о проблемных моментах и оценке их влияния на протестную активность населения в преддверии выборов президента России в 2024 году".

ФСБ планирует допросить сотрудников политического отдела посольства США в Москве Джеффри Силлина и Дэвида Бернстайна, которые, по версии спецслужбы, давали задания Шонову. Какие именно данные собирал Шонов, и являются ли они секретными, ФСБ не сообщает.

РИА"Новости" публикует видео задержания Шонова. На нём сотрудники ФСБ надели спецовки одной из коммунальных служб для задержания Шонова. В ходе допроса Шонов рассказал, что секретарь посольства Дэвид Бернстайн якобы поручил ему искать "журналистов, политиков, предпринимателей, которые лояльны к США и которых впоследствии могли использовать для сбора информации".

62-летнего бывшего сотрудника Генконсульства США во Владивостоке Роберта Шонова арестовали весной 2023 года. Параллельно в Санкт-Петербурге арестовали Даниила Кринари, которого подозревают в сотрудничестве с Украиной. "Медиазона" предположила, что дела Шонова и Кринари связаны.

Госдепартамент США осудил задержания Шонова, назвав обвинения необоснованными. По данным ведомства, Шонов проработал во Владивостоке более 25 лет, а после закрытия консульства в апреле 2021 года работал в компании, с которой был заключен контракт на предоставление услуг посольству США в Москве. На момент ареста единственной обязанностью Шонова была подборка материалов из общедоступных российских СМИ, говорилось в заявлении Госдепартамента.

Статья о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством появилась в российском уголовном кодексе в июле 2022 года. Обвиняемым по ней грозит от 3 до 8 лет лишения свободы.

​