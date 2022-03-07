22-летнему активисту из Тюмени грозит 5 лет колонии за протест против войны

В Тюмени ФСБ возбудила уголовное дело об экстремизме в отношении местного 22-летнего активиста Кирилла Мартюшева, протестовавшего против вторжения российских войск в Украину. Молодого человека поместили в СИЗО как минимум до 1 мая.

24 февраля Мартюшев был задержан на антивоенной акции, после чего, по версии ФСБ, выложил в телеграм-канале "Нет войне" видео "с оценкой деятельности сотрудников полиции, содержащее призыв к насильственным действиям против них".

По предъявленному обвинению Мартюшеву грозит до пяти лет лишения свободы.

Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".

4 марта был Закон о наказании за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ" и "дискредитацию использования российских войск" был принят в России в ускоренном порядке 4 марта. Нарушителям закона грозит как административная, так и уголовная ответственность, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. После введения закона российские власти заблокировали в стране социальные сети Facebook и Twitter, а также десятки независимых СМИ, некоторые из которых - в частности, телеканал "Дождь" и издание Znak.com - объявили о прекращении своей работы.

6 марта в десятках городах России прошли антивоенные акции, на которых было задержано почти 5 тысяч человек.

За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.