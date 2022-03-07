22-летнему активисту из Тюмени грозит 5 лет колонии за протест против войны

В Тюмени ФСБ возбудила уголовное дело об экстремизме в отношении местного 22-летнего активиста Кирилла Мартюшева, протестовавшего против вторжения российских войск в Украину. Молодого человека поместили в СИЗО как минимум до 1 мая.
24 февраля Мартюшев был задержан на антивоенной акции, после чего, по версии ФСБ, выложил в телеграм-канале "Нет войне" видео "с оценкой деятельности сотрудников полиции, содержащее призыв к насильственным действиям против них".
По предъявленному обвинению Мартюшеву грозит до пяти лет лишения свободы.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу Владимира Путина. Он обосновал действия Кремля помимо прочего тем, что НАТО якобы хотело превратить Украину в свой антироссийский форпост. Украина и НАТО это отрицают. Кроме отказа от вступления в североатлантический военный альянс, признания Крыма российским, а "ДНР" и "ЛНР" независимыми, Путин требует от Украины "денацификации" и "демилитаризации".
- 4 марта был Закон о наказании за распространение "заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ" и "дискредитацию использования российских войск" был принят в России в ускоренном порядке 4 марта. Нарушителям закона грозит как административная, так и уголовная ответственность, максимальное наказание - до 15 лет лишения свободы. После введения закона российские власти заблокировали в стране социальные сети Facebook и Twitter, а также десятки независимых СМИ, некоторые из которых - в частности, телеканал "Дождь" и издание Znak.com - объявили о прекращении своей работы.
- 6 марта в десятках городах России прошли антивоенные акции, на которых было задержано почти 5 тысяч человек.
- За военные действия против Украины США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан. Сотни корпораций и брендов объявили о приостановке бизнеса в России.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.