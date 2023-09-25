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ФСБ обвинила в покушении на теракт 18-летнего жителя Архангельска

В отношении 18-летнего жителя Архангельска Михаила Авдонина возбуждено уголовное дело о покушении на теракт, сообщает издание "Вот Так". ФСБ посчитала, что он пытался поджечь оружейный склад на территории военного городка.

По версии спецслужбы, 23 сентября Авдонин приобрёл бензин и моторное масло, приехал в военный городок войсковой части № 21514, расположенный в Исакогорском округе Архангельска, уже там сделал "коктейль Молотова", после чего бросил его в здание хранилища. В ФСБ утверждают, что задержали юношу на месте преступления с поличным, поскольку до этого следили за ним.

Следствие считает, что Авдонин действовал "по заданию представителей украинских организаций, противодействующим силам Российской Федерации".

В понедельник также стало известно, что 18-летнего студента пермского колледжа Кирилла Замалеева, который с сентября находится в СИЗО по делу о несостоявшемся поджоге военкомата, внесли в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

По версии пермского управления ФСБ, после начала войны в Украине студент "увлёкся оппозиционными российской власти интернет-ресурсами", а в августе 2023 года запланировал поджог военкомата Индустриального и Дзержинского районов Перми, для чего приобрёл древесный уголь и натриевую селитру. При этом, как утверждает следствие, задуманное Замалееву осуществить не удалось, так как его задержали раньше.

Российские следственные органы и суды в последнее время как правило классифицируют попытки поджогов военкоматов как теракты или покушение на них.

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