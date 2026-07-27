ФСБ обвинила жителя Хабаровска в сотрудничестве с Новой Зеландией

ФСБ заявила о задержании в Хабаровске местного 55-летнего жителя, которого подозревают в госизмене из-за передачи сведений иностранному государству.



По версии спецслужбы, задержанный сам связался со Службой безопасности и разведки Новой Зеландии. Утверждается, что иностранную разведку интересовали данные о военном и военно-техническом сотрудничестве России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В сообщении отмечается, что Новая Зеландия входит в разведывательный альянс "Пять глаз". Это первый известный случай, когда гражданина России обвиняют в сотрудничестве с Новой Зеландией.

Имя подозреваемого не сообщается, как и точная дата задержания. Позиция защиты и самого задержанного не приводится.



Судя по оперативному видео, которое публикует ТАСС, задержанному уже избрали меру пресечения. Вероятно, он находится под арестом - по делам о госизмене другие меры пресечения как правило не назначают.



Как отмечает Север.Реалии, с начала полномасштабного вторжения в Украину в России по статьям о госизмене или шпионаже были осуждены более 1100 человек, не менее 350 из них - граждане Украины. С 1997 по 2021 год в России осудили за госизмену 170 человек.



