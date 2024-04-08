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ФСБ обыскала музей "Донские казаки в борьбе с большевиками"

В станице Еланской в Ростовской области ФСБ провела обыск в частном музее "Донские казаки в борьбе с большевиками". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Обыск был проведён ещё 5 апреля, но известно о нём стало только в понедельник. Поводом для оперативных мероприятий стало обращение неких граждан в ФСБ. Отмечается, что среди них были участники войны в Украине.

Ведомство отчиталось о том, что в ходе обыска были изъяты "портреты нацистов". Также сообщается, что из музея забрали "некоторую литературу для проверки".

"Коммерсантъ" уточняет, что частный музей "Донские казаки в борьбе с большевиками" в станице Еланской принадлежит бизнесмену Владимиру Мелихову. Музей зарегистрирован в октябре 2004 года.

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