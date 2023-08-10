ФСБ отчиталась о двух новых делах о госизмене

ФСБ в четверг заявила о возбуждении двух уголовных дел по обвинению в госизмене - в Амурской и Самарской областях. В последние месяцы, как подсчитали журналисты, ФСБ в среднем возбуждало по одному такому делу в день - что во много раз больше, чем в предыдущие годы.

В Благовещенске сотрудники спецслужбы задержали человека, который якобы собирался воевать на стороне Украины. Ведомство распространило видео со сценой задержания и признательными показаниями человека, лицо которого скрыто, а имя не называется.

Видеозапись опубликовали телеграм-каналы "Дерзкий Хабаровск" и Amur Mash. По версии ФСБ, житель Благовещенска в мессенджере переписывался с "представителем украинского националистического формирования" и собирался воевать на стороне Украины. Якобы он получил инструкцию по конспиративному выезду из страны, но его задержали в аэропорту Благовещенска.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к государственной измене", по которрому может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает Сибирь.Реалии.

В Самарской области, по сообщению ФСБ, дело о госизмене возбуждено против гражданина России, который, по версии следствия, передавал спецслужбам Украины данные о воинских эшелонах в области. Подозреваемый задержан.