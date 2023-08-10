ФСБ отчиталась о двух новых делах о госизмене

ФСБ в четверг заявила о возбуждении двух уголовных дел по обвинению в госизмене - в Амурской и Самарской областях. В последние месяцы, как подсчитали журналисты, ФСБ в среднем возбуждало по одному такому делу в день - что во много раз больше, чем в предыдущие годы.
В Благовещенске сотрудники спецслужбы задержали человека, который якобы собирался воевать на стороне Украины. Ведомство распространило видео со сценой задержания и признательными показаниями человека, лицо которого скрыто, а имя не называется.
Видеозапись опубликовали телеграм-каналы "Дерзкий Хабаровск" и Amur Mash. По версии ФСБ, житель Благовещенска в мессенджере переписывался с "представителем украинского националистического формирования" и собирался воевать на стороне Украины. Якобы он получил инструкцию по конспиративному выезду из страны, но его задержали в аэропорту Благовещенска.
Против него возбуждено уголовное дело по статье "приготовление к государственной измене", по которрому может грозить до 10 лет лишения свободы, отмечает Сибирь.Реалии.
В Самарской области, по сообщению ФСБ, дело о госизмене возбуждено против гражданина России, который, по версии следствия, передавал спецслужбам Украины данные о воинских эшелонах в области. Подозреваемый задержан.
- За 2023 год в России будет возбуждено больше уголовных дел о госизмене, чем за предыдущие 20 лет, — к такому выводу пришло издание "Холод", изучив статистику подобных дел за последние семь месяцев.
- По данным издания, с января по июль 2023 года в России было возбуждено не менее 82 дел по госизмене - это только те, которые можно найти в открытых источниках. За весь 2022 год было возбуждено только 20 таких дел. В статье подчёркивается, что реальное число уголовных дел может быть существенно большим, поскольку ФСБ сообщает не обо всех подобных делах.
- Издание отмечает, что в последний раз такое количество дел по статье о госизмене возбуждалось только в годы правления Иосифа Сталина.
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