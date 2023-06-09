ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника оборонного завода

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании бывшего сотрудника омского оборонного предприятия по делу о госизмене. По данным спецслужбы, он занимался шпионажем в интересах Германии в обмен на получение немецкого гражданства.

С начала 2023 года в России возбудили минимум 20 уголовных дел по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.

Согласно открытым данным, в марте количество уголовных дел резко выросло – за месяц их возбудили девять. Фигурантами почти половины всех дел стали жители Дальнего Востока. Сообщалось о задержанных в Хабаровске, Приморском крае и Комсомольске-на-Амуре.