ФСБ отчиталась о задержании бывшего сотрудника оборонного завода

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании бывшего сотрудника омского оборонного предприятия по делу о госизмене. По данным спецслужбы, он занимался шпионажем в интересах Германии в обмен на получение немецкого гражданства.
С начала 2023 года в России возбудили минимум 20 уголовных дел по статье о госизмене. Это в пять раз больше, чем за тот же период в прошлом году. За весь 2022 год возбудили 22 уголовных дела о госизмене.
Согласно открытым данным, в марте количество уголовных дел резко выросло – за месяц их возбудили девять. Фигурантами почти половины всех дел стали жители Дальнего Востока. Сообщалось о задержанных в Хабаровске, Приморском крае и Комсомольске-на-Амуре.
- В апреле Государственная дума России в трех чтениях приняла поправки, которыми вводится пожизненное лишение свободы за государственную измену.
- На делах о государственной измене практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях.
- "Госизмена" есть в числе обвинений, предъявленных оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе, которого 17 апреля приговорили к 25 годам лишения свободы.
- В сентябре прошлого года бывший журналист "Коммерсантъ" Иван Сафронов был осуждён на 22 года. Вину он не признает. Многие его коллеги и правозащитники считают приговор местью за профессиональную деятельность.
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