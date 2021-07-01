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ФСБ отчиталась о задержании членов "украинской нацистской организации"

ФСБ России отчиталась о задержании семерых сторонников некоей "украинской неонацистской организации М.К.У." под Белгородом. Им предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества и участии в нём, а также в реабилитации нацизма и оправдании терроризма.

Имена задержанных не сообщаются. Известно лишь, что среди них - четверо 16-летних подростков, а лидером якобы созданного в Белгороде отделения "М.К.У." ФСБ считает 21-летнего местного жителя.

По версии спецслужбы, задержанные "планировали вооруженные нападения на сотрудников правоохранительных органов и граждан", а у них дома были изъяты "переписки о подготовке насильственных акций, холодное оружие и лаборатория по культивированию наркосодержащих растений".

Правозащитники отмечают, что ФСБ России регулярно сообщает о задержаниях сторонников так называемых украинских неонацистских организаций, как правило - подростков. Уголовных дел, возбуждённых в связи с такими задержаниями, уже несколько десятков, при этом доказательствами в них служат в основном переписки и комментарии в интернете.

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