ФСБ отчиталась о задержании украинского шпиона в Ялте

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании в аннексированном Крыму местного жителя, которого подозревают в шпионаже в пользу Украины. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Известно, что суд уже арестовал задержанного и отправил его в СИЗО. По версии ФСБ, житель города Ялта, чьё имя и фамилия не называются, занимался шпионажем интересах Службы безопасности Украины. В 2017-2018 годах задержанный якобы собирал и передавал информацию, которая является государственной тайной. В отношении него заведено уголовное дело по статье о государственной измене.

По информации источника "РИА Новости", речь идёт о бывшем депутате горсовета Ялты и бывшем мэре Симеиза Юрии Ломенко. Собеседник агентства заявил, что он был выдвинут от партии "Единая Россия". Информацию о том, что был задержан и арестован именно Ломенко подтверждает "Крыминформ". Сообщается, что ранее он по собственному желанию сложил с себя депутатские полномочия.

Российские государственные структуры, в том числе подразделения ФСБ, работают в Крыму с момента его аннексии в марте 2014 года. Международное сообщество не признает российскую юрисдикцию на полуострове. После аннексии полуострова российские власти неоднократно проводили обыски у гражданских активистов, активистов крымско-татарского национального движения и крымских мусульман.