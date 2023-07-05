ФСБ отчиталась о задержании жителя Сахалина по делу о госизмене

В Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали местного жителя, который, по версии спецслужбы, готовил теракты на объекте энергосистемы острова и в военном комиссариате. В отношении него возбуждены уголовные дела о приготовление к теракту и государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса подозреваемого. На нём он говорит, что хранил селитру для изготовления взрывного устройства в гараже, а совершить теракт планировал ночью, подъехав к объекту на велосипеде. По словам задержанного, он намеревался снять результаты взрыва на фотоаппарат. Ведомство утверждает, что задержанный переписывался с координатором некой "террористической организации из Украины".

ФСБ показало химикаты, найденные в доме у задержанного, якобы для изготовления взрывного устройства. В доме также нашли карту местности и печатную инструкцию для изготовления самодельного глушителя для пистолета "Кольт".

Ранее в среду управление ФСБ по Свердловской области отчиталось о задержании в аэропорту Екатеринбурга уроженца Украины по делу о государственной измене. Его поместили в СИЗО. Ведомство утверждает, что задержанный переводил деньги на поддержку ВСУ и помогал приобретать оборудование спутниковой связи украинской армии.