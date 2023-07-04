ФСБ отчиталась о задержании жителя Тюмени по делу о госизмене

Федеральная служба безопасности России (ФСБ) отчиталась о задержании жителя Тюмени, которого подозревают в работе на украинские спецслужбы. По версии ведомства, он якобы склонял российских военнослужащих переходить на сторону Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ.
Ведомство утверждает, что задержанный "склонял офицера одной из воинских частей к переходу вместе с вверенным ему подразделением на сторону ВСУ" после того, как они прибудут в зону боевы действий. Житель Тюмени якобы обещал военным организовать связь с представителями украинской разведки.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о государственной измене. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
- Согласно открытым данным, в марте количество уголовных дел о госизмене резко выросло – за месяц их возбудили девять. Фигурантами почти половины всех дел стали жители Дальнего Востока. Сообщалось о задержанных в Хабаровске, Приморском крае и Комсомольске-на-Амуре.
- В апреле Государственная дума России в трех чтениях приняла поправки, которыми вводится пожизненное лишение свободы за государственную измену.
- На делах о государственной измене практически всегда стоит гриф "секретно", а защитники находятся под подпиской о неразглашении, поэтому информация о сути обвинения становится известной лишь в единичных случаях.
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