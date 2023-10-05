ФСБ отчиталась о задержаниях в трёх российских регионах

Сотрудники ФСБ на Дальнем Востоке и во Владимирской области утром в четверг отчитались о задержании четырёх человек по трём уголовным делам, их обвиняют в связях со спецслужбами Украины.

В Комсомольске-на-Амуре задержаны двое местных жителей по подозрению в подготовке диверсии на газопроводе, как утверждается, "по заданию украинских спецслужб". Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источник. Утверждается, что задержанным 17 и 18 лет. Им якобы обещали по 100 тысяч рублей за подрыв трубопровода Сахалин-Хабаровск-Владивосток и вышки сотовой связи. Возбуждено дело по статье о приготовлении к теракту. Официальных комментариев властей и адвокатов задержанных пока нет.

В Южно-Сахалинске сотрудники ФСБ задержали 57-летнего жителя, его подозревают в сотрудничестве со спецслужбами Украины. Уголовное дело возбуждено по статье "сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством", подозреваемого поместили под стражу, сообщает ТАСС.

По версии ФСБ, житель, имя которого не называется, негативно относится к политике России и не поддерживает войну России против Украины. Утверждается, что он намеренно установил контакт с представителем украинских спецслужб, чтобы помочь "в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации".

Во Владимирской области в городе Гусь-Хрустальный сотрудники ФСБ задержали местного жителя по той же статье, - сообщает пресс-служба ведомства. По версии ФСБ, он "предпринимал попытки связаться с представителями других стран, в том числе Украины", и якобы за деньги должен был предоставить сведения о передвижении железнодорожных составов с военной техникой по территории Владимирской области.