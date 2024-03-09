Комитет национальной безопасности Казахстана 9 марта сообщил о начале досудебного расследования сообщений об убийстве в России двух граждан страны, заподозренных в терроризме. Подробностей в спецслужбе не приводят, отметив, что расследование ведётся совместно с российской ФСБ.

Ранее 7 марта ФСБ отчиталась об убийстве в Калужской области двух граждан Казахстана, заподозренных в подготовке атаки на синагогу в Москве. Подозреваемые были названы участниками афганского крыла международной организации "Исламское государство", признанной террористической в ряде стран мира.

В сообщении 7 марта заявляется, что при задержании подозреваемые оказали вооружённое сопротивление. ФСБ показало видео с телами погибших, рядом с которыми лежит огнестрельное оружие.

Издание “Астра” со ссылкой на неназванные источники передаёт, что перестрелка между подозреваемыми и спецназом ФСБ произошла утром того же дня в деревне Коряково рядом с границей с Московской областью. Журналисты назвали имена убитых, отметив, что им 35 и 32 года.