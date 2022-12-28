Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

ФСБ отчиталась об убийстве двух жителей Кабардино-Балкарии

Сотрудник ФСБ на месте предполагаемой перестрелки на окраине Нальчика, Кабардино-Балкария. Кадр из видео

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась об убийстве двух жителей Кабардино-Балкарии в Нальчике. Ведомство обвинило их подготовке теракта на территории республики по заданию из Украины, однако не предоставила никаких доказательств в подтверждение этой версии. Это же касается утверждения ФСБ, что убитые якобы собирались впоследствии воевать на стороне украинской армии.

О перестрелке в лесу на окраине Нальчика накануне сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, двое убитых жителей Кабардино-Балкарии якобы планировали нападение на военкомат в Чегеме. В среду аналогичную информацию опубликовала ФСБ – без указания, что нападение готовилось именно на военкомат. Спецслужба утверждает, что подозреваемые оказали сопротивление, а на месте перестрелки были обнаружены автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство.

В связанных с силовыми ведомствами телеграм-каналах опубликовано видео, снятое после предполагаемой перестрелки. На кадрах показаны сотрудники ФСБ в масках и с оружием, тела двух убитых подозреваемых и якобы найденные у них пистолет и автомат.

Доказательства того, что они как-то связаны с Украиной, опубликованы не были. Киев очередное заявление ФСБ о предполагаемой причастности к подготовке теракта на территории России не комментирует.

  • В прошлом июле в Кабардино-Балкарии сотрудники правоохранительных органов убили пять местных жителей. Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, они якобы "вынашивали намерение совершить террористические преступления". Родственники одного из убитых заявили о следах пыток, обнаруженных на его теле.
  • В Ставропольском крае задержали 20-летнего жителя Невинномысска, которого подозревают в подготовке поджога военкоматов. По версии следователей, Михаил Балабанов являлся приверженцем "проукраинской идеологии" и был противником "спецоперации" – так власти России называют войну против Украины.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG