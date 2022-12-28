ФСБ отчиталась об убийстве двух жителей Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России отчиталась об убийстве двух жителей Кабардино-Балкарии в Нальчике. Ведомство обвинило их подготовке теракта на территории республики по заданию из Украины, однако не предоставила никаких доказательств в подтверждение этой версии. Это же касается утверждения ФСБ, что убитые якобы собирались впоследствии воевать на стороне украинской армии.

О перестрелке в лесу на окраине Нальчика накануне сообщил телеграм-канал Baza. По его данным, двое убитых жителей Кабардино-Балкарии якобы планировали нападение на военкомат в Чегеме. В среду аналогичную информацию опубликовала ФСБ – без указания, что нападение готовилось именно на военкомат. Спецслужба утверждает, что подозреваемые оказали сопротивление, а на месте перестрелки были обнаружены автомат Калашникова, пистолет Макарова и самодельное взрывное устройство.

В связанных с силовыми ведомствами телеграм-каналах опубликовано видео, снятое после предполагаемой перестрелки. На кадрах показаны сотрудники ФСБ в масках и с оружием, тела двух убитых подозреваемых и якобы найденные у них пистолет и автомат.

Доказательства того, что они как-то связаны с Украиной, опубликованы не были. Киев очередное заявление ФСБ о предполагаемой причастности к подготовке теракта на территории России не комментирует.