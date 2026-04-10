ФСБ получила семь следственных изоляторов ФСИН

ФСБ получила в собственность семь следственных изоляторов, ранее входивших в систему ФСИН, сообщает The Insider со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. Издание отмечает, что передача происходила без публичных объявлений.

В распоряжение ФСБ перешли СИЗО в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Владикавказе, Челябинске и в Симферополе в аннексированном Крыму. В четырех изоляторах сменили руководство, оно связано с ФСБ, пишет издание.

Закон, восстановивший право ФСБ иметь свои изоляторы, вступил в силу 1 января 2026 года. В 1996 году все изоляторы, принадлежащие ФСБ передали министеству юстиции в связи с вступлением России в Совет Европы. В 2022 году Россия покинула Совет Европы.

Соавтор поправок депутат Василий Пискарев оправдал их тем, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину "кратно активизировалась разведывательная и подрывная деятельность иностранных спецслужб и подконтрольных им террористических и экстремистских сообществ против России".

Адвокат и основатель правозащитного проекта "Первый отдел" Иван Павлов заявил, что дел в ведении ФСБ стало больше, поэтому спецслужбе нужны новые изоляторы. Он добавил, что это усложнит работу адвокатов.