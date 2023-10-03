Федеральная служба безопасности разработала проект постановления правительства России, обязывающего крупные интернет-сервисы хранить информацию о геолокации пользователей и использованных им платёжных средствах. Документ опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Постановление разработано по поручению правительства. В тексте утверждается, что отсутствие такой обязанности сейчас формирует "неоднозначную правоприменительную практику" и "негативно сказывается" на безопасности России.

Правило, если оно будет принято, будет распространяться на интернет-сервисы, внесённые в реестр организаторов распространения информации. С 2018 года, по так называемому закону Яровой, такие компании уже обязаны хранить в течение полугода и передавать по запросу спецслужбам переписку клиентов, в том числе видео и звук.

В реестр уже включены соцсеть VK, почтовые сервисы и сервисы доставки еды “Яндекса” и Mail.ru, службы такси, российские сайты для знакомств “Мамба” и Loveplanet, мессенджеры WeChat и Telegram, развлекательные сайты Yaplakal и Picabu, сайты многих региональных СМИ.

В проекте постановления ФСБ не указано, что должен делать сайт, если пользователь отказался делиться с ним геолокацией.