ФСБ России сообщила, что сотрудники спецслужбы предотвратили атаку беспилотников, начинённых взрывчаткой, на военный аэродром "Северный" в Ивановской области.

ФСБ утверждает, что диверсию готовила разведка Минобороны Украины, а целью атаки были самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50. По версии российского следствия, взрывные устройства планировалось доставить с территории Украины на легкомоторном самолёте. Пилота и членов диверсионной группы задержали в Тульской области, утверждает ФСБ.

Киев сообщение российской спецслужбы пока не комментировал.

Тем временем рядом с территорией Новосибирского авиационного завода имени Чкалова обнаружен дрон.

Как утверждают телеграм-каналы Shot и "База", беспилотник найден охраной неподалеку от ворот предприятия. Устройство, по всей вероятности, следило за въездом и выездом с территории завода. Аппарат упал после того, как у него разрядился аккумулятор. Завод имени Чкалова участвует в производстве истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Shot также сообщает, что неизвестный беспилотник в ночь на воскресенье обнаружили над аэропортом Внуково. Вылеты временно ограничили. После обследования территории аэропорта подозрительных предметов не обнаружили. Полёты возобновились. Официального подтверждения этой информации нет.

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