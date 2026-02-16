ФСБ сможет блокировать связь, на ссылаясь на угрозу безопасности

Федеральная служба безопасности России сможет блокировать связь, даже если в стране или регионе не будет угрозы безопасности. Об этом говорится в поправках к закону "О связи", которые внесены ко второму чтению, обратило внимание "Агентство".

Согласно новой версии инициативы, операторы связи будут обязаны "приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов Федеральной службы безопасности в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента Российской Федерации". В первой версии была другая формулировка о том, что услуги связи прекращаются при поступлении "запроса" от ФСБ в случаях, "установленных нормативными правовыми актами президента и правительства, в целях защиты граждан и государства от возникающих угроз безопасности".

Опрошенные изданием юристы пояснили, что новая редакция законопроекта делает процесс шатдаунов интернета еще проще. Юрист "Первого отдела" Евгений Смирнов пояснил, что "это, скорее, развязывает руки президенту, поскольку он будет определять такие случаи". Киберадвокат Саркис Дарбинян заметил, что акты президента "еще проще, чем постановление правительства". Юристка "ОВД-Инфо" Валерия Ветошкина добавила, что поправка расширит полномочия ФСБ.

Настоящее Время напоминает, что законопроект о праве ФСБ ограничивать связь был внесен в Госдуму в ноябре. Госагентства со ссылкой на источник писали, что цель инициативы – освободить операторов от ответственности при отключении связи из-за атак БПЛА.

Кроме того, в России намерены создать базу данных мобильных устройств (точнее, их уникальных номеров IMEI). Связь будет предоставлена только тем устройствам, чьи телефонные номера внесены в реестр. Заместитель министра Дмитрий Угнивенко рассказывал о планах создать реестр мобильных устройств, чтобы эффективнее блокировать украинские БПЛА (некоторые дроны используют сим-карты при конечном подлете к цели). Как писал "Коммерсант", что с предложением создать реестр этих номеров к Минцифры приходила ФСБ.