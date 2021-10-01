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ФСБ утвердила список сведений, за сбор которых могут признать "иноагентом"

Федеральная служба безопасности утвердила перечень сведений, не составляющих государственную тайну, которые могут быть использованы против безопасности России. Приказ ведомства, датированный 28 сентября, размещен в пятницу на портале нормативно-правовых актов.

Создание такого перечня было предусмотрено поправкой к закону об "иностранных агентах", принятой в конце 2020 года. Согласно этой поправке, в случае целенаправленного сбора сведений, включённых в этот перечень, любое физическое лицо — как гражданин России, так и другого государства — должен самостоятельно обратиться в Минюст с заявлением о его включении в реестр "иностранных агентов". Если он этого не сделает, ему грозит уголовное преследование.

Всего в перечне 60 пунктов, среди которых, кроме прочего, такие:

  • сведения о прогнозах развития военно-политической обстановки;
  • сведения о дислокации, вооружении и численности армии, полиции, военных следственных органов Следственного комитета, прокуратуры, воинских подразделений противопожарной службы и так далее;
  • сведения о местах хранения оружия и боеприпасов, находящихся на вооружении войск, воинских формирований и органов;
  • сведения о прохождении гражданами России военной службы;
  • персональные данные о военнослужащих и членах их семей;
  • информация о закупках, проводимых армией — товаров, работ, услуг для нужд войск, в том числе сведения о единственных поставщиках товаров, работ, услуг;
  • сведения об импорте продукции двойного назначения;
  • сведения о соблюдении законности и морально-психологическом климате в войсках;
  • сведения о ходе и результатах рассмотрения сообщений о преступлениях в армии, которые расследуются ФСБ и военным следствием Следственного комитета;
  • сведения об оценках производителем качества образцов российского вооружения, военной и специальной техники, их боевых возможностей, за исключением сведений, содержащихся в открытом доступе;
  • сведения о проблемах, в том числе финансово-экономических, сдерживающих развитие корпорации "Роскосмос" в одной или нескольких областях деятельности.

В 2020 году в закон об "иностранных агентах" были внесены изменения, которые предусматривают создание реестра физических лиц-"иностранных агентов". Пока в этот реестр никто не внесён. Десятки граждан России внесены в другой реестр - "СМИ-иностранных агентов".

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