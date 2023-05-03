ФСБ утверждает, что задержала агентов украинской разведки

Федеральная служба безопасности России заявила, что арестовала группу диверсантов, которые, как утверждается в сообщении, готовили покушения на руководство аннексированного Крыма, в том числе на российского главу украинского полуострова Сергея Аксёнова. Также якобы готовились теракты на транспортной инфраструктуре Крыма. Их организатором ведомство называет заместителя главы офиса украинского президента Романа Машовца.

"Установлено, что непосредственным организатором терактов и координатором подготовки убийств высокопоставленных чиновников является близкая связь начальника ГУР МОУ Кирилла Буданова - офицер действующего резерва военной разведки Роман Машовец, 1976 года рождения занимающий с 2020 года должность заместителя руководителя Офиса президента Украины Владимира Зеленского", - цитирует сообщение ФСБ "Интерфакс".

ФСБ отчиталась об аресте семи человек, граждан России и Украины: Виктора Подвального, Александра Литвиненко, Сергея Кривошеина, Константина Евмененко, Игоря Зорина, Сергея Войнаровского. Они якобы следили за чиновниками, а также купили огнестрельное оружие.

Также задержан гражданин Украины и Болгарии по фамилии Петранов (имя не сообщается). В российской спецслужбе сообщили, что в ходе расследования дела раскрыли международный канал контрабанды взрывчатых веществ из Болгарии через Турцию и Грузию в Россию. Взрывчатку якобы доставляли автотранспортом, а также через компании "СДЭК" и "Возовоз", под видом бытовых электроплит, утверждают в ФСБ.

Спецслужба опубликовала видео, на котором, как утверждается, запечатлено задержание участников группировки и найденные у них взрывные устройства и взрывчатка.

В ходе обысков у подозреваемых якобы нашли "пять готовых к применению" бомб, шесть килограмм взрывчатого вещества "производства Великобритании", электродетонаторы военного назначения, радиоуправляемые механизмы, трекеры для слежки.

Украинские власти пока не комментировали заявление ФСБ. В украинских телеграм-каналах называют операцию ФСБ постановкой.