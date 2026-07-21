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ФСБ: в Тюмени при задержании убит готовивший теракт на ж/д

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Аудио создано при помощи технологий искусственного интеллекта

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

В Тюмени при задержании сотрудниками ФСБ убит оподозреваемый в подготовке теракта на участке железной дороги, заявили во вторник в центре общественных связей российской спецслужбы.

В ФСБ утверждают, что подозреваемый готовил теракт в отношении одного из ключевых предприятий Уральского федерального округа по заданию украинской разведки. "При задержании с поличным он открыл стрельбу из автоматического оружия по сотрудникам спецподразделений и в результате был нейтрализован ответным огнём", - говорится в сообщении ФСБ.

На месте происшествия, как утверждается, нашли автомат Калашникова, боеприпасы к нему, а также компоненты самодельного взрывного устройства.

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Имя убитого не приводится. Говорится только, что это гражданин России и уроженец Украинской ССР. Ему было 60 лет.

Украинская сторона информацию не комментировала.

Это уже 87-й случай, когда ФСБ сообщает об убийстве подозреваемого при задержании с начала полномасштабной войны России против Украины, пишут "Важные истории" со ссылкой на собственные подсчеты.

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