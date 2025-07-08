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ФСБ вновь получит право иметь собственные СИЗО

Лефортово
Лефортово

Госдума 8 июля приняла в третьем, окончательном чтении закон, который возвращает ФСБ право иметь собственные следственные изоляторы (СИЗО). Документ опубликован в базе данных Госдумы, для вступления в силу его должны одобрить Совет Федерации и подписать президент.

В изоляторы ФСБ будут помещать обвиняемых в преступлениях против безопасности государства. По словам одного из авторов законопроекта, депутата Василия Пискарева, эта мера позволит "повысить эффективность расследования уголовных дел такой категории и гарантированно оградить подследственных шпионов и террористов от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений".

ФСБ - крупнейшая российская спецслужба, в задачи которой входит обеспечение безопасности государства и борьба с терроризмом и экстремизмом - имела право иметь собственные изоляторы до 2006 года. В рамках выполнения обязательств, которые Россия взяла на себя при вступлении в Совет Европы, СИЗО перешли под контроль Минюста. Однако, как отмечает "Медиазона", де-факто ФСБ сохраняла контроль в частности над московским следственным изолятором "Лефортово", где как правило и содержались подследственные, дела которых вела спецслужба. В 2024 году правозащитный центр "Мемориал" сообщил, что под контролем ФСБ с начала российского вторжения в Украину находится и СИЗО-2 в Таганроге, где содержатся пленные граждане Украины. Многие из них жаловались на пытки.

В 2022 году вскоре после российского вторжения в Украину Россию исключили из Совета Европы (российские власти заявляют, что Россия сама покинула эту организацию).

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