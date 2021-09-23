ФСБ вновь ужесточило обвинение зампреду меджлиса крымских татар

ФСБ в аннексированном Крыму вновь ужесточило обвинение Нариману Джелялову - заместителю председателя признанного в России экстремистской организацией меджлиса крымских татар по делу о повреждении газопровода под Симферополем. Об этом сообщил адвокат политика Николай Полозов.

Теперь, по его словам, Джелялову инкриминируют совершение диверсии в составе организованной группы, а также незаконное приобретение или хранение взрывчатых веществ. По этим обвинениям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Первоначально его обвиняли в пособничестве в совершении диверсии, однако потом переквалифицировали статью на полноценное участие в ней.

Ранее сообщалось, что адвокаты Джелялова по требованию ФСБ дали подписку о неразглашении хода следствия. При этом сам обвиняемый принципиально отказывается давать показания по уголовному делу.

В начале сентября российские правоохранительные органы провели обыски у крымских татар в Симферополе, по итогам которых были задержаны пять человек, включая Наримана Джелялова. Двух из задержанных, братьев Азиза и Астана Ахметовых, обвинили в диверсии, а именно в умышленном повреждении газопровода у села Перевальное.

После задержаний десятки крымских татар вышли к зданию ФСБ России в Симферополе для того, чтобы узнать о судьбе своих близких. Полиция разогнала стихийное собрание, свыше сорока человек были задержаны.

Репрессии в отношении крымских татар начались в 2014 году после аннексии полуострова российскими властями. Многие из крымских татар выступали против так называемого присоединения Крыма к России. На данный момент свыше ста представителей этого народа находятся в колониях, СИЗО или под следствием. В большинстве случаев их обвиняют в экстремизме.