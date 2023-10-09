ФСБ возбудила против адвоката Новикова дело о госизмене

ФСБ возбудила уголовное дело по статье о госизмене против адвоката Ильи Новикова. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на ФСБ.

По утверждениям спецслужбы, госизмена в действиях Новикова выразилась в "переходе на сторону противника". Как заявили в ФСБ, он "вступил в ряды Сил территориальной обороны Украины и до настоящего момента принимает участие в их деятельности".

Обвинения предъявлены заочно, поскольку Новиков не живёт в России.

Илья Новиков, в прошлом также игрок телевикторины "Что? Где? Когда?", выступал в последние годы в том числе граждан Украины, подвергавшихся преследованиям в России, в частности Олега Сенцова и крымскотатарских активистов. Он также выступал с резко антикремлёвскими заявлениями. Ещё до широкомасштабного вторжения России в Украину он переехал в Киев.

В июне 2022 года московская Адвокатская палата лишила Новикова статуса, в конце ноября Минюст внёс Новикова в реестр "иноагентов", и тогда же стало известно, что МВД России объявило его в розыск. Статья тогда не называлась.